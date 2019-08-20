TC.ISPARTA VALİLİĞİİl Jandarma Komutanlığı basın duyurusuİsparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında; Şarkikaraağaç ilçesi Beyköy köyü mevkiine uyuşturucu madde elde etmek maksadıyla kenevir ekimi yapıldığı tespit edilmiştir.Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; O.Y Y (42) ve Y.D (56) isimli şahıslar suçüstü yakalanmış olup (30) gram kubar esrar, (25) kök kenevir bitkisi ile (1) adet esrar öğütme aparatı ele geçirilmiştir.Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır.İsparta İl J.K.lığı, uyuşturucu ile mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri, üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.