Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi

Ülkemizde araç sayısının artmasıyla birlikte kesilen trafik cezaları da arttı. Bu cezaları geciktirmeden erken ödeyenler daha az ödeme yapabiliyor. Trafik cezası kesildikten sonra, 15 gün içerisinde ödenmesi halinde yüzde 25 oranında indirimli ödenebilir. Mutlaka internetten sorgulatın.



Trafik cezaları, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödenebilir. Ceza ödemesinin yapılabilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gerekir.

Trafik cezası kesildikten sonra, 15 gün içerisinde ödenmesi halinde yüzde 25 oranında indirimli ödenebilir. 15 gün içinde ödenmeyen cezalar indirimden yararlanamaz.

Trafik cezaları en çok park yasağı, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama gibi yasaklardan kesiliyor.

Trafik cezası sorgulama seçenekleri; e-Devlet, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet siteleridir. Trafik cezası ödemeleri ise; e-Devlet ya da Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılabilir. Trafik cezasının erken ödeyen sürücüler, yüzde 25 oranında indirimli ödeme imkanına sahip olurlar.



YÜZDE 5 GECİKME ZAMMI

İndirimden yararlanmak için cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmak gerekiyor. Bu yolla örneğin, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonu kullanana kesilen 235 liralık cezayı 176 liraya düşürebilirsiniz. Geç ödemede ise aylık yüzde 5 gecikme zammı ilave ediliyor.



1 OCAK'TAN İTİBAREN YENİ TARİFE

Direksiyonda cep telefonuyla konuşan ve kırmızı ışıkta geçen 235 lira, hız sınırını yüzde 10-30 aşan 235 lira, yüzde 30-50 aşan 488 lira, yüzde 50'den fazla aşan ise bin 2 lira ceza ödüyor. Yılbaşından sonra bu tutarlar daha da yükselecek. 1 Ocak'tan itibaren geçerli yeni tarife ise aralık ayının sonuna doğru belli olacak.



TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

Trafik cezası sorgulama seçeneklerinden en fazla tercih edilen, e-Devlet ile sorgulamadır. Sorgulama, turkiye.gov.tr internet sitesinden yapılır. Uygulamaya giriş; e-Devlet şifresi, T.C. kimlik kartı, mobil imza, e-İmza ve internet bankacılığı seçenekleri kullanılabilir. e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısından Emniyet Genel Müdürlüğü menüsü açılır. ‘'Araç Plakasına Yazılan Ceza'' sorgulama bağlantısı ile trafik cezası öğrenilebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik cezası sorgulama; egm.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. Ana sayfada yer alan ‘'Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme'' bağlantısından ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri ile son bir yılın trafik cezaları sorgulanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ile trafik cezası sorgulama için ise; gib.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. ‘'Borç Sorgulama ve Ödeme'' bölümünden ‘'Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme'' bağlantısı ile sorgulama gerçekleştirilebilir. Sorgulama yapıldıktan sonra, kredi kartı kullanılarak trafik cezası ödenebilir.



