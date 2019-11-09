10 Kasım Atatürk'ü anma haftasında Atamızı daha yakından tanıdık, ona olan saygımız ve sevgimiz çoğaldıkça çoğaldı...10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında "Bir Sevdadır Atatürk" kitabının yazarı Emekli Albay Hakan Hüseyin Çitim, 8.ve 9.sınıf öğrencilerimize Atatürk'ün yaşam hikayesini onu yakından tanıyan insanların gözünden anlattı. Atatürk'ü bir komutan, bir devlet adamı kimliklerinin dışında bir insan olarak daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Atamızın gözleri kızarana kadar kitap okuduğunu, savaşta ve cephede bile okumaya devam ettiğini, Türkiye Cumhuriyetini kurarken okudukları kitapların kendisine rehberlik ettiğini öğrendik. Halkına ve yanında çalışan insanlara ne kadar değer verdiğini anladık. Hem kendi kültürüne hem de dünya kültürlerine ne kadar ilgili olduğunu fark ettik. Yazarımızın Atatürk'ün yaşamı ile ilgili anlattığı hikayeleri öğrencilerimiz heyecanla dinlediler. 10 Kasım haftasında Atamızı saygıyla anıyor, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına ilelebet sahip çıkıyoruz.