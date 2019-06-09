FEVZİ ÖDEMİR'DEN SAĞANAK YAĞIŞLI GÜL FESTİVALİ YORUMU

Fevzi Özdemir,Güneykent'te düzenlenen Gül Fesivali'ndeki bazı etkinliklerin yaşanan hava muhalefeti nedeniyle iptal olmasını değerlendirerek bir yorumda bulundu.

''Herşey çok güzeldi, program animasyonlar yarışma konser vb, harika gidiyordu.Isparta Belediyesinin otobüs,eğlence vb, katkıları dahil bütün yapılanlar muhteşemdi.Üretici yağmur ister,misafir güneş ister,ama yaradan bilir bilir işler derler ya , işte dünde öyle oldu.Yağmur , Allah eksik etmesin öyle böyle değil çok güzel yağdı ve konserler iptal oldu.Sağlık olsun,Metin Başkanım yüreğine sağlık emeklerine sağlık , bunda da vardır bir hayır. Neyse iptal edilen Oğuz Yılmaz ve Canan Bayram konseri 30 Haziran da tekrar olacakmış.Sanatçılarımız fedakarlık konusunda bizde varız dediler ve kendilerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.Dün yağan yağmurdan dolayı Gül bahçeleri de çamur deryası.Bugün gül toplama programlarıda iptal edildiğine göre,Allah ömürler versin daha çok festival günlerimiz olacaktır,yeterki daha üzüleceğimiz olaylar olmasın.TEŞEKKÜRLER GÜNEYKENTTEŞEKKÜRLER METİN BAŞKANTEŞEKKÜRLER ISPARTA BELEDİYESİ.''