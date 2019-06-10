DÜNYA GÜZEL KOKU GÜNÜ ISPARTA’DA KUTLANIYOR

DÜNYA GÜZEL KOKU GÜNÜ ISPARTA’DA KUTLANIYOR
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KOKU KÜLTÜRÜ DERNEĞİ, 25 HAZİRAN DÜNYA GÜZEL KOKU GÜNÜ İÇİN ISPARTA ULUSAL GÜL, KOZMETİK ÜRÜNLERİ FUARI’NDA
 
DÜNYA GÜZEL KOKU GÜNÜ ISPARTA’DA KUTLANIYOR
 
Koku Kültürü Derneği, 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü’nü “Güller Diyarı” Isparta’daki Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı’nda kutluyor. Bu yıl beşincisi kutlanacak olan Dünya Güzel Koku Günü kapsamında, 12-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek fuara katılan dünyaca ünlü Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül ile ünlü Tıp Tarihçisi Prof. Dr. Ayten Altıntaş koku kültürü hakkındaki bilgilerini paylaşacak. Ergül’ün her gün düzenleyeceği koku atölyeleriyle renklenecek fuar, konserler, Türk Yıldızları gösterisi, güzellik, ses, fotoğraf ve spor yarışmalarıyla şenlenecek.
 
Koku Kültürü Derneği, bu yıl 5’incisi kutlanan 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü’nü, 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı’na taşıyor. 12-16 Haziran tarihlerinde, Isparta Belediyesi Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı’na dünyaca ünlü Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül ve tıp tarihi konusunda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Prof. Dr. Ayten Altıntaş katılıyor. Parfüm Tasarımcısı Ergül, fuarın beş gününde de koku atölyeleri düzenleyerek eşsiz bilgilerini paylaşacak ve fuarın sonunda katılımcılara “katılım ve başarı belgelerini” takdim edecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in değerli katkılarıyla düzenlenen fuarda katılımcıları birbirinden renkli sürprizler bekliyor olacak. 13 Haziran’da birçok rahatsızlığa deva olan gülden nasıl reçel, sirke ve şerbet yapılacağını anlatacak olan Prof. Dr. Altıntaş, etkinliğin üçüncü gününde ise “Gül ve Şifa” başlıklı bir konferans verecek. Azeri Piyanist Züleyha Abdullayeva ve Namık Abdullayev’in vereceği konserlerle renklenecek festival, Eray Gönendi-Didem, Çiğdem Doğan, Seda Üren, Suat Güzey, Esra Sezer ve Gökhan Akar’ın yanı sıra ZGR Müzik Grubu’nun konserleriyle şenlenecek. Opera Sanatçısı Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu ise Isparta türkülerini seslendirerek, “Gül Şehri”nin müzik kültürünü canlandıracak. Birbirinden farklı sürprizlerle, dolu dolu beş gün vadeden fuarda, Türk Yıldızları ve Türk Hava Kurumu motorlu yamaç paraşütü ekibi gösteriler düzenleyecek. Güzellik ve ses yarışmaları ve animasyon gösterileri ise fuara heyecan katacak. Sportif faaliyetlerin de unutulmadığı fuarda ödüllü bisiklet yarışması ve atletizm yarışması ile tekvando gösterileri yapılacak. 15 Haziran’da ise “Gül Fotoğraf Yarışması”nın ödülleri sahiplerini bulacak. Diktiği ilk gül fidesiyle Isparta’nın “Gül Diyarı”na dönüşerek kaderinin değişmesine ön ayak olan Gülcü İsmail Efendi de etkinlikte anılacak.
 
KOKU UZMANLARI YETİŞTİRECEK
Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül’ün kurduğu ve Deniz Çelik’in başkanlığında faaliyetlerini yürüten Koku Kültürü Derneği, kadim uygarlıklardan miras kalan koku kültürünü günümüze taşımak ve geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Dernek bu doğrultuda oluşturacağı imkanlarını öncelikle ulusal ve uluslararası düzeyde, başta koku ve kozmetik alanında olmak üzere diğer sağlık, sanat ve eğitim dallarında çalışan genç kuşaklara tahsis etmeyi hedefliyor.
Derneğin faaliyetleri arasında koku kültürünü kapsayan araştırmalar yapmak, toplumun ve gençlerin doğal kozmetik, kokuya olan ilgilerini ve becerilerini artırmak gibi amaçlar bulunuyor. Osmanlı Arşivi’nden koku kültürü hakkında elde ettiği bilgileri günümüze taşıyan Koku Kültürü Derneği, sadece literatür çalışmalarıyla yetinmiyor. Dernek yaptığı atölye çalışmaları, sertifika programları ve sürekli eğitim bilinciyle dünya çapında tanınacak koku uzmanları yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor. Genç koku uzmanı ve parfümörler yetişmesine destek olmak için çalışan dernek, bu yıl Türkiye’de koku uzmanlığının resmen bir meslek olarak kabul edilmesi için ön ayak olmuştu. Tarihten gelen koku kültürünü yaşatan dernek, çalışmalarıyla doğal kokuların herkese ulaşabilmesi için çalışıyor. Dernek ayrıca çiçeklenme çalışmalarını yaygınlaştırmak için büyük emek sarf ediyor.
ANADOLU’NUN KOKULARINI TÜM DÜNYA TANIYACAK
Koku Kültürü Derneği, Anadolu topraklarına kadim medeniyetlerden miras kalan kokuların bilinirliğini artırıyor. Dernek, Urartular, Asurlar, Babiller, Hititler, Antik Yunan, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi kadim medeniyetler ile Asya ve tüm İslam coğrafyasından izler barındıran Türk koku kültürünü yurt dışında tanıtmak için çalışmalar yürütüyor. Yapılan çalışmalarla Türk koku kültürünü temsil eden gül, misk, amber, yasemin, zambak, fulya, karanfil ve İstanbul ile özdeşleşmiş erguvan, ıhlamur, hanımlı ve sümbül gibi kokuların dünyadaki bilinirliği artıyor. Dernek, sadece Şanlıurfa’nın Halfeti bölgesinde yetişen siyah gül, Isparta’nın pembe gülü gibi çiçeklerin yağlarını çıkarma tekniklerini yaşatıyor ve damıtmayla ilgili meslek gruplarını canlandırmayı hedefliyor. Dernek geçmişten günümüze gelen ve unutulmaya yüz tutmuş “es’ar-ı attar”, “es’ar-ı misk” , “gülebciyan”, “buhurciyan”, “amberciyan” gibi koku satan meslek gruplarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor.
 Tarihimizin ve günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olan koku kültürümüzü uluslararası alanda yaygınlaştırmayı amaç edinen dernek, bakanlıklar ve resmi kuruluşlarla projeler gerçekleştiriyor. Gerekli izinleri alarak yurt içi ve yurt dışında koku kültürü hakkında faaliyette bulunan dernek, diğer özel, tüzel ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yapıyor. Koku Kültürü Derneği, koku kültürünü sadece yerel ölçekte değil küresel düzeyde de yaygınlaştırmayı amaç ediniyor. Dernek bu doğrultuda 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü’nü Türkiye adına UNESCO tarafından tescillenmesi ve bir dünya mirası olması için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda dernek çatısı altında yurt dışında ülkemizin tanıtımını yapmak üzere koku kültürüne dair eğitim, sergi, konferans, panel, çalıştay workshop (atölye çalışmaları) gibi faaliyetler düzenleniyor. Derneğin düzenlediği atölye çalışmaları arasında parfüm yarışması, parfüm tasarımı ve çiçek özlerinin tanımlanması gibi faaliyetler bulunuyor. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da projeler gerçekleştirmeyi hedefleyen derneğin amaçları arasında sosyal, kültürel faaliyetler düzenlemek veya yardımlaşmak da yer alıyor.
 
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