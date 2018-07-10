Sportif Direktörlük görevine Polat Çelebi'yi getirdikten sonra daha önce oynadıkları takımlarda şampiyonluk yaşayan birçok önemli isme imza attıran Isparta Davrazspor geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Ünye 1957 Spor'dan 27 yaşındaki defansif ortasaha oyuncusu Durmuş Gönül ile anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı.Başarılı futbolcu Durmuş geçen sezon takımının çıktığı 27 maçtada forma giyerek istikrarlı bir grafik çizerken takımının en çok koşan oyuncusu olarak göze battı.Ortasahada adeta bir dinamo gibi çalışan Durmuş bitmek,tükenmek bilmeyen enerjisi,yaptığı presle rakibin oyununu bozarak defansını rahatlatıyor,top kontrolü,asistleriyle her top ayağına geldiğinde izleyenleri heyecanlandırarak oynadığı futbolla kendisine hayran bıraktı ve 90 dakikada yorulmak nedir bilmeden koşan yapısıyla arkadaşları ve taraftarlar tarafından ciğersiz lakabı aldı.26 Mart 1991 İstanbul Şişli doğumlu olan başarılı futbolcu Durmuş aslen Ordu'lu futbola 2002 Nisan ayında İstanbul İzzetpaşa takımında başladı 7 yıl burada oynadıktan sonra 2009 yılında 2009 yılında İstanbul Yahya Kemalspor'a transfer oldu daha sonra Ulubey Belediyespor,Kuştepespor,Fatsa Belediyespor,son 2 sezonda Ünye 1957 Spor formalarını giydi.Bölgesel Amatör Ligde 49 maça çıktı.