Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

Yeni sistemin ilk kabinesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Külliye'de açıkladı. Yeni kabinede büyük sürprizler var...



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı liderlere verdiği yemeğin ardından önümüzdeki dakikalarda yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.



YENİ BAKANLAR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay



1. Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül



2. İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu



3. Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar



4. Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk



5. Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca



6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez



7. Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum



8. Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy



9. Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu



10. Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak



11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan



12. Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu



13. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk



14. Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli



15. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank



16. Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Artık 81 milyonun Cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz.



Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız.



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