Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
ISPARTA
G.Tarihi: 09.07.2018 23:00
0
Isparta Düğün Salonları
Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
Yeni sistemin ilk kabinesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Külliye'de açıkladı. Yeni kabinede büyük sürprizler var...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı liderlere verdiği yemeğin ardından önümüzdeki dakikalarda yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.

YENİ BAKANLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

1. Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

2. İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

3. Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

4. Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

5. Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

7. Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

8. Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

9. Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

10. Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan

12. Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

13. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

14. Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

15. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

16. Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Artık 81 milyonun Cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız.

AYRINTILAR GELİYOR...
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ORTASAHANIN DİNAMOSU DURMUŞ ISPARTA DAVRAZSPOR'DA
Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!
Yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı!
'Isparta, güreş düzenleyen kentlere örnek olacak'
Isparta'da istakozda bereketli bir av sezonu bekleniyor...
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Isparta’da su kesintisi uyarısı...
ULUBORLU'YA KAPALI SPOR SALONU YAPILACAK
Emeklilere ek ödeme ne kadar oldu?
Türk Yıldızları’ndan Isparta Yalvaç'ta nefes kesen gösteri
Isparta’da 1. Kayısı Festivali düzenlendi
Bakan açıkladı: Ücretleri 5 kat arttıracağız!
Son OHAL KHK'sı yayımlandı! 18 bin kişiye ihraç
İkinci KHK yayımlandı! Önemli değişiklikler...
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı
Emekliye 196 lira ek zam
Anneye 1300 lira
Memura 3 ayrı zam
Isparta Şehirlerarası Terminali yapımı dört koldan devam ediyor!
Isparta'da FETÖ operasyonu!
Memura farklı ödeme
Bakanlık 1117 personel alacak! İşte şartlar...
1 milyon kişiye büyük müjde!
MHP Isparta İl Başkanı görevinden istifa etti
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Bakanlık 1117 personel alacak! İşte şartlar...Bakanlık 1117 personel alacak! İşte şartlar...06 Temmuz 2018
MHP Isparta İl Başkanı görevinden istifa etti MHP Isparta İl Başkanı görevinden istifa etti 06 Temmuz 2018
Isparta'da havalimanı kavşağında feci kaza Isparta'da havalimanı kavşağında feci kaza 05 Temmuz 2018
Anneye 1300 liraAnneye 1300 lira07 Temmuz 2018
Memura ek zam oranı belli olduMemura ek zam oranı belli oldu03 Temmuz 2018
Vatandaşın bütün borcu siliniyorVatandaşın bütün borcu siliniyor03 Temmuz 2018
1 milyon kişiye büyük müjde!1 milyon kişiye büyük müjde!06 Temmuz 2018
Binlerce kişiye müjde! O paralar ödenecekBinlerce kişiye müjde! O paralar ödenecek04 Temmuz 2018
ISPARTA'DA YENİ NESİL PERDE'YE YOĞUN TALEPISPARTA'DA YENİ NESİL PERDE'YE YOĞUN TALEP04 Temmuz 2018
Isparta Şehirlerarası Terminali yapımı dört koldan devam ediyor!Isparta Şehirlerarası Terminali yapımı dört koldan devam ediyor!06 Temmuz 2018
Emekliye 196 lira ek zamEmekliye 196 lira ek zam07 Temmuz 2018
Isparta'da FETÖ operasyonu! Isparta'da FETÖ operasyonu!06 Temmuz 2018
Temmuz ayından sonra maaşlar ne kadar azalacak?Temmuz ayından sonra maaşlar ne kadar azalacak?04 Temmuz 2018
Eğirdir’e yeni Devlet Hastanesi Eğirdir’e yeni Devlet Hastanesi 03 Temmuz 2018
Kritik veri açıklandı! Ek zam oranları belli olduKritik veri açıklandı! Ek zam oranları belli oldu03 Temmuz 2018
ISPARTA'DA TÜM MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ UYGUN FİYATA DOĞUŞ MUTFAK'TAISPARTA'DA TÜM MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ UYGUN FİYATA DOĞUŞ MUTFAK'TA05 Temmuz 2018
Ev kadınlarına emeklilik fırsatıEv kadınlarına emeklilik fırsatı07 Temmuz 2018
Isparta'da yangınına zamanında müdahale faciayı engelledi Isparta'da yangınına zamanında müdahale faciayı engelledi 04 Temmuz 2018
Bakan açıkladı: Ücretleri 5 kat arttıracağız!Bakan açıkladı: Ücretleri 5 kat arttıracağız!08 Temmuz 2018
​ISPARTA DOĞAL KARIŞIMLI KALİTELİ SU TÜKETİYOR​ISPARTA DOĞAL KARIŞIMLI KALİTELİ SU TÜKETİYOR05 Temmuz 2018