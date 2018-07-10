Isparta’da planlı elektrik kesintisi



12 Temmuz 2018 Perşembe günü, 08.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-200/A (Toptancılar yanı direk) trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 12 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08.00-18.00 arasında, on saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Fatih Mahallesinde bulunan Toptancılar Sitesi (Iyaş arkası), 201 ve 156 Caddelerinin bir kısmı, 4504/1, 4502/1, 4500/1, 4506/1 ve 4508/1 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



