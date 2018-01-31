Okul Yok Eğlence Çok

Iyaşpark AVM’de sömestr tatili boyunca Çocuklar Atölye Etkinlikleri ile Eğlenecek. Çömlek Atölyesi, heykel atölyesi, kupa ve oyun hamuru atölyesi gibi pek çok eğlence dolu etkinlik çocukları bekliyor. Yoğun bir eğitim öğretim döneminin ilk yarısı sona erdi… Iyaşpark AVM sömestr tatili boyunca çocuklar için eğlence dolu bir program hazırladı. Atölye Etkinlikleri, tatil boyunca eğlenceli ve eğitici aktivitelerle devam edecek. Iyaşpark AVM, yarıyıl tatili süresince 29 Ocak-02 Şubat arasında, 16.00-18.00 saatleri aralığında atölye etkinlikleri ile çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Atölye çalışmalarının ilk ayağı olan çömlek atölyesinde çocuklar kendi elleriyle çömleklerini şekillendirdi. Çocukların hem yaratıcı hem eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanan atölye çalışmaları her gün farklı konseptlerle devam edecek. Çocuklar benim ünlü tablom atölyesinde hayal ettiği tabloyu kendisi tasarlıyor. İsteyen öğrenciler ise porselen kupa boyama atölyesinde hayallerini porselen objelere taşıyarak sevdiklerine hediyeler hazırlıyor. Tasarım atölyeleri ve sürpriz hediyeler sömestr tatili boyunca Iyaşpark AVM’ de çocuklarımızı bekliyor.