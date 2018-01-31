ISPARTA'DA ​GÜL TEMALI LEZZETLER HAZIRLANACAK

Isparta Aşçılar Pastacılar Derneği Yönetimi, Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Alim Çimenkaya, Başkan Günaydın’a derneklerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Günaydın, Gül Fuarı ve Festivaline hazırlık yaptıklarını söyleyerek, bu etkinliklere aşçıların gül ve gülsuyu ağırlıklı lezzetlerle katılmalarını istedi.Isparta Aşçılar Pastacılar Derneği Başkanı Alim Çimenkaya ve yönetim kurulu üyeleri Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret ederek, kendisine bıçak hediye etti. Çimenkaya, derneklerine verdiği katkılardan ve yer konusundaki yardımlarından dolayı Başkan Günaydın’a teşekkür etti. Başkan Günaydın’ın Isparta’yı yaşanabilir şehirler arasında birinci yaptığını söyleyen Isparta Aşçılar Pastacılar Derneği Başkanı Alim Çimenkaya, “Bizde Isparta’da yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkarmak adına çalışıyoruz ve bu lezzetleri gittiğimiz illerde tanıtıyoruz. Tanıtımda gönüllü elçileriz. Gül Fuarı ve Festivalinde gül temalı lezzet çalışmalarında bulunacağız ve bu konuda da bir yarışma düzenleyebiliriz” dedi.Kendisine gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Aşçılar Pastacılar Derneğinin bundan böyle il içi, dışı yapılacak olan yarışmalarda Isparta Belediyesi namına yer almasını istedi. Dernek üyelerinin her çalışmalarını bilimsel yönden yapmalarını istediğini kaydeden Günaydın, gül ve gülsuyunun önemli olduğuna vurgu yaparak, “Tılsımlı gülümüz ayrıntılarına kadar indirilemedi. Gül, İran’da birçok lezzette, üründe kullanılıyor, bunu bizlerde uygulamak zorundayız. Gül Fuarı ve Festivalimize sizlerin de bu yönde hazırlık yapmanızı istiyorum, lezzetlerimizde gül, gülsuyu olsun. Yemeklerimizi gül ağırlıklı yapalım. Gül, insanlarımıza rahatlık, huzur, mutluluk ve damak lezzeti versin” görüşlerinde bulundu.