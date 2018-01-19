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Okul kaydı için ikamette sahtecilik yapan zanlılar adliyede

Okul kaydı için ikamette sahtecilik yapan zanlılar adliyede
ISPARTA 0
böcüzade
  - Okul kaydı için ikamette sahtecilik yapan zanlılar adliyede 

 Antalya'da para karşılığında öğrenci okul kayıtları için ikamet etmediği halde adres değişikleri yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan aralarında 3'ü nüfus müdürlüğü görevlisi ile 2 muhtarın da bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.  
  Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiasıyla kent merkezindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Muratpaşa ilçesinde görevli muhtarlar L.H.A. ve  O.A. ile nüfus memurları Y.A,  Z.T,  A.Y'nin yanı sıra bu işlere aracılık ettiği ileri sürülen S.A, T.Y, M.A. ve M.Ö,  KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

  Suçlamaları kabul etmediler
  KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularında 9 zanlı kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Ancak ekipler belgeleri zanlıların önlerine koyunca suçu birbirlerinin üzerlerine attıkları iddia edildi. 9 zanlı, "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla KOM savcısına tek tek ifade vermeye başladı.
 
  Çalışma şekli
  Şüphelilerin, rüşvet karşılığı öğrencilerin okullara kayıtları için ikametleri bulunmadığı halde adres değişikliği yaptıkları tespit edildi. Yeni çipli nüfus cüzdanlarını başka kişiler adına orijinal olarak düzenledikleri, noterden bu nüfus cüzdanları ile kendi veya irtibatlı oldukları kişiler adına vekalet vererek gayrimenkul satışı yapıp haksız kazanç sağladıkları da öne sürülen şüphelilerin, Türkiye'de vefat eden yabancı uyruklu kişilerin adına sahte evrak düzenledikleri de iddia edildi. Türkiye’de ilk kez böyle bir yöntemle dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü.

 ANTALYA (İHA) 






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