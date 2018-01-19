GLADYATÖR POLAT ISPARTA DAVRAZSPOR'DA

Bölgesel Amatör Lig 7.Grup takımlarından Isparta Davrazspor sezonun ilk yarısında 4.Grup takımlarından 1926 Bulancakspor forması giyen tecrübeli ofansif ortasaha oyuncusu Polat Çelebi ile anlaşmaya vararak kadrosuna önemli bir ismi kattı.Sezona Bulancakspor'la başlayan başarılı futbolcu 3 maça çıktıktan sonra takımıyla fikir ayrılığı yaşayarak takımdan erken ayrılmıştı.

Sahada hırslı futbolu ve kaybetmeye tahammülü olmayan savaşcı yapısıyla Gladyatör lakabını alan başarılı futbolcu artık Isparta Davrazspor'un başarısı için ter dökecek.

Polat Çelebi ve Oynadığı Takımlar

25 Mart 1981 Samsun doğumlu başarılı golcü futbola 1995 Mayıs ayında Bafra Tekelspor'da başladı daha sonra Samsun Gençlergücü,Samsunspor,Çarşambaspor formalarını giydikten sonra 2002 Ocak ayında Merzifonspor'la profesyonelliğe geçti ardından sonra profesyonel liglerde Çarşambaspor,Amasyaspor,Batman Petrolspor AŞ,Nevşehirspor,Anadolu Üsküdar 1908 Spor,Van Büyükşehir Belediyespor,1930 Bafraspor formaları giydikten sonra 2008 yılında amatöre dönerek Çiğli Belediyespor,Dİkbıyık Belediyespor,1930 Bafraspor,İstanbul Beylikdüzüspor,Atakum Belediyespor,Kastamonuspor,Kastamonuspor 1966,Fatsa Belediyespor,Yeni Orduspor,1926 Bulancakspor,Kestel Belediyespor formalarını başarıyla giydi.

Fatsa Belediyespor'un 2014-2015 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Polat Çelebi 2.yarıda 12 maçta forma giyerek 5 gol ve yaptığı asistlerle takıma hayat vererek takımının ilk yarıyı 3 beraberlik alarak 3 puanla bitirmesine rağmen mucizevi bir şekilde Ligde kalmasında en büyük etken olmuştu.2015-2016 sezonunda ise Fatsa Belediyespor'la yoluna devam eden tecrübeli oyuncu 23 maçta attığı 14 golle yine takımına hayat veren oyunculardan biri olarak harika bir sezon geçirmişti lig sonunda ise Ulubey Belediyespor'la oynanan baraj maçında Hat trick yaparak takımının 3-1 kazanarak ligde kalmasını sağlamıştı ve Fatsa Belediyespor'lu taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Tecrübeli futbolcu Polat Çelebi 2010-2011 sezonunda 1930 Bafraspor'la Çarşambaspor'un 2 puan arkasında kalarak 3.Lige yükselme şansını kaçırdı 14 maçta 3 golle sezonu tamamladı.

2012-2013 sezonunda 1930 Bafraspor'la BAL 3.Grup şampiyonu olarak 3.Lige yükselme başarısı gösterdi sezonu 15 maçta 5 golle tamamladı.

Polat Çelebi'nin Lig Kariyeri

U21 Ligi 29 Maç 1 Gol

Türkiye Kupası 1 Maç

TFF 3.Lig 73 Maç 8 Gol

TFF 2.Lig 25 Maç 1 Gol

BAL Ligi 94 Maç 33 Gol



