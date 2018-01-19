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Isparta'da sisli havalarda okullar tatil olacak

Isparta'da sisli havada okullara tatil kararı

Isparta'da sisli havalarda okullar tatil olacak
ISPARTA
G.Tarihi: 19.01.2018 13:27
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böcüzade
  - Isparta'da sisli havada okullara tatil kararı

Isparta’daki son Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) Toplantısı’nda, yoğun sis ve duman nedeniyle ulaşımın mümkün olmadığı günlerde, okulların tatil edilmesine karar verildi. MÇK, hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesi kararını aldı.
  Isparta’da hava kirliliğiyle mücadele dahilinde Mahalli Çevre Kurulu son toplantısında ilde yoğun sis ve duman nedeniyle ulaşımın mümkün olmadığı günlerde Meteoroloji Müdürlüğünden alınacak bilgiler doğrultusunda gerektiğinde, ana okulları ve kreşler ile ilk ve orta dereceli okulların tatil edilmesi kararını aldı.

  İlk yakış 07.00, ikinci yakış 17.00’den sonra yapılacak
  MÇK, kalorifer ve sobaların; işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 18, konutlarda ise 20 dereceden yukarı olmayacak şekilde yakılmasına, sönmüş kalorifer ve sobaların ilk yakış saatlerinin il ve ilçeler merkezinde sabahları 07.00’ye kadar bitirilmesi, ikinci yakmanın 17.00’den sonra yapılmasına, hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığının 20 dereceden yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına karar verdi.
  
  Kirleticilerin hava kalitesine olan etkisi Valilik ve Çevre İl Müdürlüğüne bildirilecek
  MÇK, hava kirliliği konusunda halkın bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara önem verilmesini istedi. Bu kapsamda, Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ortaklaşa eğitim çalışması yapması ve ilgililerin bilgilendirilmesi, Özellikle kış sezonunda ortaya çıkan hava kirliliğine karşı alınması gereken önlemlerin yanı sıra kirleticilerin atmosferde birikmesine neden olan atmosferik olaylar ve meteorolojik parametrelerin hava kalitesine olan etkisinin Meteoroloji Müdürlüğünce, Valilik ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilmesine karar verdi.
 
  153’e bildirilecek
  Halkın da hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alması gereken önlemler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi için bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesini isteyen MÇK, hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesine, hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesi ve eğitici katalogların Belediye Başkanlığı tarafından halka dağıtılmasına, ihbar ve şikayetlerin, Çevre ve Orman Bakanlığınca denetim ve idari yaptırım uygulama yetkisi alan Isparta Belediye Başkanlığı 153 No’lu Alo Zabıta hattına bildirilmesine, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınacak üç günlük enversiyon tahminlerinin Valilikçe derhal değerlendirilerek alınacak önlemlere ilişkin duyuruların yerel radyo ve televizyonlar vasıtası ile halka duyurulmasına, Mahalli Çevre Kurulunca hava kirliliğinin önlenmesi konusunda daha önce alınan kararlardan, bu karara aykırılık göstermeyen hükümlerin de uygulanmasına karar verdi.
  MÇK, hava kirliliğinin hızlı artış gösterdiği durumlarda Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesinde belirtilen uyarı kademelerine uyulmasına; 24 saat ortalaması SO2 500 mikrogram/m (hava kalitesinin temsili bölgelerinde bütün bir ‘bölge’ veya ‘alt bölgede’ veya en azından 100 km2’de -hangisi küçük ise- üç ardışık saatte ölçülür), sınırlarına ulaştığında, genel önlemlere ilaveten; - 1. 2. 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin yüzde 50 kapasiteli çalıştırılmasına da karar verdi.

 ISPARTA (İHA) 




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