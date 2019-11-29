İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği Ülkemiz genelinde Mobil Trafik Eğitim Tırları ile eğitim programları planlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilere yönelik uygulamalı olarak trafik eğitimlerinin düzenlenebilmesi için modernize edilen Mobil Trafik Eğitim Tın 02-03 Aralık 2019 tarihinde ilimize gelerek 02-03 Aralık 2019 günleri 10.00-16.00 saatleri arasında Valilik önünde öğrencilere yönelik eğitimler yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.