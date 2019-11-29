Isparta'da Ürün Bazlı Denetim Seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığının başlatmış olduğu "Ürün Bazlı Denetim Seferberliği" Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta da hayata geçirildi.Söz konusu seferberlik kapsamında bizzat Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay'ın da katıldığı denetimler yapıldı.Yapılan denetimler hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Enver Murat Dolunay "Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2019 tarihli Denetim Seferliği konulu yazısına istinaden 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması yönünde 25.11.2019 - 30.11.2019 tarihleri arasında "Ürün Bazlı Denetim Seferberliği" başlatılmış olup bu kapsamda İlimiz de görev yapan tüm gıda kontrol görevlilerinin gıda denetimlerine çıkmaları planlanmıştır.2019 yılında Isparta İlimiz genelinde toplam 665 gıda üretim işletmesi ve 3990 gıda satış ve toplu tüketim yeri, 188 adet de yem işletmesi bulunmaktadır.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerimiz bugüne kadar bu işletmelerde yapılan 7950 denetimde 378 laboratuvar numunesi almış ve 2019 yılı Risk Esaslı Denetim faaliyetlerinde hedefe ulaşan ilk 2 il içinde yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştır.Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu bu Denetim Seferberliğinde; et ve et ürünleri üreten işletmeler, süt ve süt ürünleri üreten işletmeler, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten işletmeler, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi işyerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokanta-restoran, dönerci, fast-food gibi toplu tüketim yerlerinin denetimleri yapılacak olup numuneler alınacaktır. Denetimlerde ve alınan numunelerin analiz sonuçlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır" dedi.