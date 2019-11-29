ISPARTA'DAN JUDO'DA TÜRKİYE BAŞARISI

Judo Büyükler süper lig takımlar müsabakasında S.B.F Beden Eğt. ve Spor Öğrt. Böl. öğrencisi Oğuzhan Özışık 66 kg da Türkiye 3.sü, +78 kg da Mine Kalender Türkiye 2. si olmuştur. Tebrik eder Başarılarının devamını dileriz.