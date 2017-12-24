O İHTİYACIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ ISPARTA'DAN KARŞILANIYOR

Türkiye’nin yıllık kerevit tüketimi 450 ton. Bu sayının büyük bir bölümü ise İsparta’dan karşılanıyor. İlimizde yıl lık 300 tonluk kerevitüretimi yapılıyor.Türkiye'nin kerevit ihracatının yılda 450 ton olduğu belirtilirken, ihraç edilen kerevitlerin 300 tonunun Eğirdir Gölü'nden avlandığı bildirildi.İhracatının büyük bölümünü İsveç’e yapılıyor ve yıllık 300 ton kerevitin İsveç'te çeşitli partilerde tüketildiği açıklanırken gıda güvenliğine, ürün kalitesine ve tazeliğine büyük önem veriliyor. Orvesa şirketinin, kalitesinden dolayı Eğirdir Gölü kerevitlerine önem verdiği ve tercih ettiği belirtildi. Öte yandan bu yıl Eğirdir Gölü'nde kerevit popülasyonunda önemli bir artış gözlenirken, avlanma menşeinin yetersiz kaldığı,Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi yanısıra, Eğirdir Gölü çevresinde bulunan Su Ürünleri Kooperatiflerinin "Menşei" yükseltilmesi için İsparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne müracaat ettikleri açıklandı.