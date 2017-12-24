ISPARTA PTT YILBAŞI KAMPANYASI BAŞLATTI

Yılbaşı kampanyası başlattılar





PTT Genel Müdürlüğü her yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşı da kargo ve APS gönderi­lerinde indirim yapa Yılbaşından önceki 5 gün içinde postaya verilecek yurt içi kargo ve APS kurye gönderim ücretlerinde yüzde 25 indirim kampanyası uygulanacak. PTT Eğirdir Müdürü Mehmet Ay, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hizmet sunduğu alanlarda yeni ihtiyaç ve beklentilere cevap verebilmek adına birçok projeyi hayata geçiren PTT, özel gün ve haftalarda çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Bu kapsamda bu yıl da Yılbaşı için kampanya düzenlenmiş olup tüm özel günlerde olduğu gibi kampanyadan önceki 5 işgünü içerisinde (25-26- 27-28-29 Aralık 2017) postaya verilen Posta Kargosu ve APS Kurye gönderilerine yurtiçinde %25 indirim uygulanacaktır. Posta ile gönderilecek hediyelik eşyaların taşıma sırasında hasar görmemesi bakımından ambalajların sağlam olarak yapılması, bu amaçla posta gişelerinde bulunan ücretsiz kutu ve kargo yollama poşetlerinden faydalanılması, hizmetlerimizin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacaktır. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, geleceğinin hayırlara vesile olmasını temenni ederim."



Kaynak : Haber Gazetesi Isparta