İŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARI

Yeni yıla sayılı günler kala 13 milyon emekli ile 3 milyon memuru zam heyecanı sardı. Herkes 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak zammı merak ediyor. İşte beklenen zam oranları ve yeni maaşlar...Memur ve emeklileri Ocak- Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Zam oranları iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor.Geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. İşçi (SSK) ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki kez zam alıyor. Ama bir fark var.Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre zam alırken, SSK ve Bağkur emeklisinin zammı bir önceki 6 ayda oluşan enflasyona göre hesaplanıyor.Memur ve emeklisi Temmuz'da yüzde 4 zam almıştı. Ağustos'taki toplu sözleşmeye göre Ocak'ta da yüzde 4 zam alacak. Son 6 aylık enflasyon yüzde 5'i bulacak. Yani memur ve emeklisine fark var.Posta'nın haberine göre yüzde 1'lik fark şimdiden kesin gözüküyor. Fark bunun da üzerine çıkabilir. Bu durumda memur ve emeklisi yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 1 fark da alacak.Zam toplamı yüzde 5 olacak. Böylece Ocak'ta en düşük memur maaşı 2721 liradan 2857 liraya; en düşük memur emekli aylığı 1871 liradan 1964 liraya yükselecek.SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon yüzde 5 çıkacağından en az yüzde 5 zam alacak. En düşük SSK emekli aylığı 1402 liradan 1472 liraya en düşük Bağkur emekli aylığı da 1290 liradan 1354 liraya yükselecek.Yani yeni yıl itibarıyla tüm emeklilerin maaşında 40-270 lira arasında bir artış meydana gelecek.