NATO sona erdi! Bakan Akar Türkiye'de mesajı verdi: F-35...

Londra'da düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte kritik görüşmeler gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar zirvenin ardından Türkiye'de F-35 ve S-400 konusundaki merak edilenleri açıkladı. Akar, “Biz F-35’leri almak istiyoruz. Eğer olmuyorsa alternatifleri değerlendiririz” dedi.



Bakan Akar, PN MİLGEM projesi kapsamında “ASFAT-ASELSAN, ASFAT-HAVELSAN Savaş Sistemleri Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri İmza Töreni”ne katıldı.



F-35 VE S-400

Akar burada yaptığı konuşmada, “Biz F35’leri almak istiyoruz. Eğer olmuyorsa alternatifleri değerlendiririz. Ama nihai anacımız kendi savaş uçağımızı yapmak” dedi.Akar, “Patriot’u istedik vermediler S-400’ü değerlendirdik. Ayrıca yerli olarak Hisar projesi çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.



TEMELSİZ GÖRÜŞLER ORTAYA ATILIYOR



Akar, NATO Zirvesine ilişkin şunları kaydetti:

“Türkiye, NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlıdır. Türkiye, sınırlarımızdaki terör örgütü ile Avrupa arasında bir duvardır. NATO’nun varlığı ve Türkiye’nin üyeliğine dair temelsiz görüşler ortaya atılıyor. Kimileri attığımız adımların NATO ittifakının hiçe saydığımızı öne sürüyordu. Bu temelsizdir. Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerini yerine getiriyor. Türkiye, hem halkının hem de NATO’nun sınırlarını korumaya devam edecektir.”



