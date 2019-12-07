Eğirdir İzmir Turizm Fuarındaki Yerini Aldı

İzmir’in önde gelen turizm etkinliklerinden 13. Travel Turkey Fuarı dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların akınına uğramaya devam ediyor. Eğirdir Belediyesi olarak bizde fuardaki yerimizi alarak ilçemizi tanıtmaya devam ediyoruz.İnsanlık tarihinin sıfır noktası olarak adlandırılan ''Göbeklitepe'' teması ile 5-7 Aralık tarihlerinde fuar izmir'de açılan Uluslararası Travel Turkey İzmir Turizm Fuarında Eğirdir Belediyesi olarak yerimiz aldık. Standımızı çok sayıda misafir ziyaret etmeye devam ediyor. Belediyemizi Fuarda Özel Kalem ve Hal Müdürümüz Eşref ÇATAL ve Gölbelde LTD.ŞTİ Müdürümüz Ömer YILMAZ temsil ediyor.Ayrıca Fuarda İlçemizin tanıtım materyallerinin yanı sıra elması ve elma ürünlerininde tanıtımı yapılıyor.