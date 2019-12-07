Doğalgaz faturasında tasarruf yöntemleri

Doğalgaz faturasında tasarruf yöntemleri
ISPARTA
G.Tarihi: 06.12.2019 18:58
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Isparta Düğün Salonları
Doğalgaz faturasında tasarruf yöntemleri
Kışın gelmesiyle beraber doğalgaz kullanmaya başlayan tüketiciler doğalgaz faturalarında nasıl tasarruf yapacaklarını araştırmaya başladı. Bilinenin aksine gece kombiyi kapatmak tasarruf sağlamaz. İşte doğalgaz faturalarını düşürmek için alınacak 7 önlem...

Hava koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte kış dönemi faturaları cep yakmaya başladı. Vatandaşlar soğuklar arttıkça doğalgazı daha da fazla açılmakta ve gelen faturalar bu yönde etkilenmektedir.
Yapacağınız bir kaç önlemle beraber doğalgaz faturalarınızı düşürmek mümkün.

kombi

TERMOSTAT KULLANIMI
Oda termostatları ısı verimliliğini önemli derecede etkilemektedir. Oda termostatları istenilen ısının sabitlenmesini ve kombinin gereksiz çalışmasını engellemektedir. Böylece faturada %6 tasarruf yapılmaktadır.

PETEKLERİN KONUMU
Perdeler peteklerin önünü kapatmamalıdır. Bunun yanında petek önüne koltuk, masa veya çiçek konulmamalıdır. Önü açık olan petekler mekanın daha çabuk ısınmasını sağlayacaktır.

GECE KOMBİYİ KAPATMAK TASARRUF YAPMAZ
Kombilerin, gece kapatmak yerine daha düşük ısıda tutulması gerekir. Gece kapatılarak tasarruf ettiğimiz düşülmekte fakat ertesi gün ısıtmak için daha fazla enerji harcayacaktır. Gece daha düşük ısılarda tutmak gerek.

GÜNDÜZ 22, AKŞAM 17 DERECE OLMALI
Öte yandan kombinin derecesinin, normal yaşam standartları için 22 derece, gece saatlerinde 17-18 olarak tutulması gerekiyor.

YOĞUŞMALI KOMBİLER AVANTAJLI
2018 yılında Türkiye, yoğuşmalı kombilere geçti. Ülkemizde konvensiyonel kombiden yoğuşmalı kombiye geçişle daha tasarruflu bir sistem tanıdık. Eski klasik kombiye göre en büyük avantajı, bacanın içerisinde gizli ısıya alarak artı değer katmakta. Hem çevre dostu hem de daha tasarruflu.

Gece kombiyi kapatmak tasarruf yapmaz

Gece kombiyi kapatmak tasarruf yapmaz
DÜŞÜK FATURA İÇİN ALINABİLECEK 7 ÖNLEM
- Çatınızı uygun bir yalıtım malzemesi ile en az 10 santimetre kalınlığında yalıtın. Bu işlem için yapılacak masraf, sağlayacağınız yakıt tasarrufu ile en çok iki yıl içinde geri ödenecektir.
-Duvarlarınızı, mühendisin bilgisine başvurarak mantolama yaptırın. Masrafınızı 2 ile 5 yıl arasında geri alabilirsiniz.
- Kombi alırken, konuta uygun, hermetik ya da bacalı kombi alın. Cihazı çalışırken görün.
-Pencerelerinizde çift cam ya da çift pencere kullanın. Harcamanızı 5 yıl içinde geri alırsınız.
- Yoğuşmalı kombi tercih edin. Satış sonrası servis hizmeti olan, TSE ve CE belgeleri arayın ve mutlaka farklı markaları karşılaştırın.
-Oturma odaları için 22 santigrat derece, yatak odaları için 20 santigrat derece sıcaklık önerilir ancak oda sıcaklığını 1 santigrat derece düşürün.
-Oturma odaları için 21, yatak odaları için 19 santigrat dereceyi seçerseniz toplam yakıt tüketiminiz yüzde 7 azalacaktır.
 
 
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