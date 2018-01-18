Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Nakil olmazsa ‘öleceksin’ dediler

Isparta’da yıllardır siroz hastası olan, son olarak karaciğer kanseri teşhisi konulan ve doktorlar tarafından az bir ömrünün kaldığı söylenen adam, organ nakliyle hayata döndü.

Nakil olmazsa ‘öleceksin’ dediler
ISPARTA
G.Tarihi: 18.01.2018 14:20
0
böcüzade

  - Nakil olmazsa ‘öleceksin’ dediler, uygun nakil bulundu, hayata döndü
  - Organ bağışı bir hayatı daha kurtardı
  - Ölüme ramak kala, nakille hayatı kurtuldu  
  - Karaciğer nakli yapılan Hüseyin Yıldız:  
  - "Yeni doğmuş gibiyim"


 Isparta’da yıllardır siroz hastası olan, son olarak karaciğer kanseri teşhisi konulan ve doktorlar tarafından az bir ömrünün kaldığı söylenen adam, organ nakliyle hayata döndü. 
  Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyünde yaşayan 45 yaşındaki Hüseyin Yıldız, yaklaşık 10 yıl önce gittiği hastanede siroz hastası olduğunu öğrendi. Hastalığıyla ilgili tedavileri devam eden Yıldız, yaklaşık 2 ay önce durumu kötüleştiği için geldiği SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kanser olduğunu öğrendi. Yıldız'a az bir ömrünün kaldığı, eğer nakil yapılmazsa 1,5 ay sonra ölebileceği iletildi.
  Karşılaştığı teşhis sonrası hayatı kabusa dönen Yıldız, SDÜ Tıp Fakültesi Organ Bağış Birimine giderek nakil konusunda yardım istedi. Yapılan çalışmalar sonucunda Yıldız’a durumunun aciliyeti nedeniyle canlı kadavradan nakil önerisi yapılarak, yakın akrabaları teste tabi tutuldu.

  Bağışçı yakını ile hasta nakil biriminde karşılaştı 
  Ailesinden uygun nakil bulunamayan Yıldız, bu kez tekrar Organ Bağış Biriminin yolunu tutunca, filmleri aratmayan olay yaşandı. Yıldız’ın gittiği bağış biriminde, aynı gün başka bir hastanın beyin ölümü gerçekleşmesi sonucu vasiyet üzerine organ bağışında bulunulduğu belirtildi. Durumu aciliyet arz eden Yıldız için yapılan testlerin olumlu olmasıyla birlikte harekete geçildi.
  Nakilden sonra mutluluktan havalara uçan Yıldız, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. "Yaklaşık 9-10 yıldan bu yana siroz rahatsızlığım nedeniyle karaciğer bekliyordum ama bulunmuyordu" diyen Yıldız, "O süreçte bana gün vermişlerdi, 1,5 ay içinde nakil olursan olur. Olmazsan kanser her tarafına yayılır ve ölürsün dediler. Karaciğerim yağlanma yapmış denildi ve rahatsızlığım günden güne ilerliyordu. Tesadüfi olarak organ bağış birimine gittim. Burada Mehmet Bey ile görüşürken, bir vatandaşımızın vefat ettiğini öğrendim. Oraya gelen yakını, eşinin organlarının bağışlaması vasiyetinde bulunduğunu söyledi. Ben de orada otururken, ‘onun karaciğeri inşallah bana olur’ dedim. Sonra Mehmet Bey, bana 'bekleyin' dedi. Ben de ‘bana çıkmaz zaten’ diyerek ümitsizliğe kapılmaya devam ettim. Nasıl olsa yıllardır bulunmuyor dedim ve bütün aile fertlerimin de uygun çıkmamasıyla iyice ümidimi kaybetmiştim. Beklemeye devam ederken, beyin ölümü gerçekleşen kişinin testleri yapıldı ve onun karaciğerinin bana uygun olduğu söylendi. Sonra hemen ameliyata girdik ve yapılan operasyonla o karaciğer bana nakledildi. Tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
  
  "Yeni doğmuş gibiyim"
  Rahatsızlığı ilerlediği için öncelik tanınan Yıldız, o süreçte yaşadığı karamsarlığın, yapılan nakille tekrar umuda dönüştüğünü belirterek, "O zamanlar bana son 3 gün ömrün kaldı demişlerdi. Ben öyle olunca tamamen umudumu kesmiştim yani öleceğim dedim kendi kendime. Ama Allah’a çok şükürler olsun ki uygun karaciğer bulundu ve yeniden hayata döndüm, sağlığıma kavuştum. Dünyalar benim oldu. Çok mutlu oldum. Şimdi çok iyiyim, yeni doğmuş gibiyim" dedi.
  
 "Bir yuva kurtulursa ne mutlu"
  Organ bağışı konusunda tüm insanlara çağrıda bulunan Yıldız, "Herkes, elinden geldiği kadar bağış yapsın. Bağış, bir yuva ve bir aile kurtarıyor, herkesten ricam budur. Beni dinleyenler ve beni duyanlar çok sağ olsunlar, organlarını bağışlasınlar. Bir yuva kurtulursa ne mutlu. Allah razı olsun herkesten" diye konuştu.
 
 "Normal hayatına dönmek üzere"
  SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu, "Hastamız Gastroentereloji Bölümü’nde karaciğer ve Hepatit B’ye bağlı olarak takip altında olan bir hasta. Yapılan tahlillerinde karaciğerde sirozun üstünde kitle, yani karaciğer kanseri konulması üstüne; hastaya öncelikli olarak canlı vericili nakil önerildi. Hastanın yakınları uyumlu olmadığı için vefat sonrası nakiller için sıraya alındı. Çok yakın zamanda, bir vefat sonrası bağış olduğu için karaciğer sunumu yapıldı. Biz de onunla beraber hastamıza karaciğer nakli yaptık. Kısa sürede hasta toparladı. Hastamızı taburcu ettik, şu an için ekstra bir problemimiz yok, gayet iyi. Normal hayatına dönmek üzere diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

  ISPARTA (İHA) 






Isparta Haber Ajansı
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nakil olmazsa ‘öleceksin’ dediler
İkili eğitim 2019 yılına kadar tamamen kalkıyor
Antalya'da balıkçıların ağına canavar takıldı
Asker ailesine 550 lira! İşte başvuru şartları
ISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ DUYURU
5 milyon emekliye kötü haber geldi! Zam yok
METEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA BURDUR HAVA DURUMU
İşsize 1600 lira maaş! Peki nasıl alacaksınız?
Şehitlerin cenazeleri gözyaşlarıyla morgdan alındı
Isparta’da düşen askeri uçağın enkazındaki incelemeler sürüyor
Düşen uçakta şehit olan askerlerin cenazeleri alındı
Isparta'da düşen uçağın enkazı görüntülendi!
DÜŞEN UÇ.AĞA ULAŞMAK İÇİN YOL AÇILIYOR
Yalvaç’ta CASA tipi askeri uçak düştü: 3 şehit
Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!
Isparta Belediyesi’nden Sosyal Denge protokolü
Milli Mutabakat’a Isparta'dan destek
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Rakam değişti
Bakan'dan flaş cam filmi açıklaması
Isparta SDOSB’dan Vali Yılmaz’a ziyaret
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
BUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİ
Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
Muş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haber! Isparta’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralıSon dakika haber! Isparta’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı14 Ocak 2018
Son dakika! Isparta’da yataktan adam hayatını kaybettiSon dakika! Isparta’da yataktan adam hayatını kaybetti14 Ocak 2018
Son Dakika! Isparta’da fuhuş operasyonuSon Dakika! Isparta’da fuhuş operasyonu13 Ocak 2018
Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!17 Ocak 2018
Son Dakika! Isparta'da Bir Depoda Yangın Çıktı...Son Dakika! Isparta'da Bir Depoda Yangın Çıktı...15 Ocak 2018
Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar! Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar! 13 Ocak 2018
Muayeneden geçemeyen 'Murat 124''ün Sahibinin sözleri güldürdüMuayeneden geçemeyen 'Murat 124''ün Sahibinin sözleri güldürdü14 Ocak 2018
METEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA BURDUR HAVA DURUMUMETEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA BURDUR HAVA DURUMU17 Ocak 2018
ISPARTA'DA BEYAZ BAYRAK SERTİFİKASI REKORUISPARTA'DA BEYAZ BAYRAK SERTİFİKASI REKORU13 Ocak 2018
Isparta’da 19 kişi daha göreve iade edildiIsparta’da 19 kişi daha göreve iade edildi12 Ocak 2018
Isparta'da düşen uçağın enkazı görüntülendi!Isparta'da düşen uçağın enkazı görüntülendi!17 Ocak 2018
İNANILMAZ TRAFİK KAZASI DİREK BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜİNANILMAZ TRAFİK KAZASI DİREK BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ12 Ocak 2018
Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! Cezayı yediler!Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! Cezayı yediler!14 Ocak 2018
Oda Başkanı Aracını Satışa ÇıkardıOda Başkanı Aracını Satışa Çıkardı13 Ocak 2018
Binlerce kişiye erken emeklilik fırsatıBinlerce kişiye erken emeklilik fırsatı12 Ocak 2018
Türkiye’nin en zengin ilçesi Yalvaçlı isme emanetTürkiye’nin en zengin ilçesi Yalvaçlı isme emanet13 Ocak 2018
ISPARTA YEMEKLERİNİ SUNACAKISPARTA YEMEKLERİNİ SUNACAK11 Ocak 2018
ISPARTA'DA LPG'Lİ ARAÇLARA MÜJDE!ISPARTA'DA LPG'Lİ ARAÇLARA MÜJDE!15 Ocak 2018
Yeni uygulama başladı! Aracınız çekildiğinde... Yeni uygulama başladı! Aracınız çekildiğinde... 16 Ocak 2018
HASTALARDA MORAL... BAŞARININ SIRRI...HASTALARDA MORAL... BAŞARININ SIRRI...13 Ocak 2018