Ispartalı özel güvenlikçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranlığı

- Ispartalı özel güvenlikçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranlığıIsparta Gelendost ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı bir vatandaş evini ve aracını Erdoğan fotoğraflarıyla donattı.Evine çok sayıda Cumhurbaşkanı Erdoğan portresi asan ve aracını Erdoğan fotoğraflarıyla kaplatan bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kıyak, "CİMER’e Cumhurbaşkanım ile çok görüşmek istediğimi, onu çok sevdiğimi, sadece bir defasına elini tutmak istediğimi yazdım. Geçen yıl Isparta mitinginde Isparta Milletvekilim Süreyya Sadi Bilgiç aracılığı ile yan yana geldim. O zaman anlatılmaz duygular yaşadım. Ben onu yine çok özledim. Bir defa daha Sayın Cumhurbaşkanım ile görüşmek istiyorum. Ben onunla ölümüne varım" dedi.ISPARTA (İHA)