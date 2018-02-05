- Mühürlü eğlence mekanında hırsızlık



Isparta’da mühürlü olduğu için kapalı bulunan eğlence mekanında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Gölcük Yolu üzerindeki bir eğlence mekanı Belediye tarafından bir süre önce mühürlendi. Dün gece polise bir süredir mühürlü olması nedeniyle kapalı bulunan eğlence mekanının arka giriş kapısından 2 kişinin hırsızlık amacıyla girdiği ihbarı edildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Bürosu Ekipleri, kısa süre sonra olayı A.G. (68) ve S.G.’nin (35) gerçekleştirdiğini tespit etti.



Baskın yapılan evde çalıntı mallar ile silah yakalandı

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Hırsızlık Bürosu Ekipleri, A.G. ve S.G.’yi evlerine düzenledikleri operasyonla yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise, işyerinden çalınan 2 adet TV, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet 7,65 mm dolu mermi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili A.G. ve S.G. gözaltına alınırken, 2 şüphelinin gerekli işlemleri sonrasında “İşyerinden hırsızlık” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.



ISPARTA (İHA)



