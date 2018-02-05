Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde düzenlenen Eğirdir Klasik Müzik festivali ödülü layık görüldü.Shining Stars Awards 2018 ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmaya bu yıl 15 kategoride 116 aday başvurdu. Belediyelerden AVM’lere, otellerden üniversitelere ve organizatörlere kadar geniş bir başvuru aralığı bulunan yarışmanın gala gecesi İstanbul’da gerçekleşti. Ödül töreninde En iyi Festival Kategorisinde ilki 2014 yılında yapılan ve bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan Eğirdir Klasik Müzik Festivali en iyi festival kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ödül Töreninde konuşan Festival koordinatörü İlkay Şengöl Can, "Bu Festivalin ödül almasında ve festivalin yapılmasında emeği geçenlere ve bu ödülü bize layık gören sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.ISPARTA (İHA)