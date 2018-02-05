Isparta Belediyesine ait otoparklarda ön ödemeli kart sistemine geçildi.Isparta Belediyesi İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren şehirdeki tüm otoparklarda araç sahipleri istemeleri halinde ön ödemeli kart alabilecek. İlk seferinde 15 lira kart bedeli ödeyecek olan araç sahipleri, tüm otoparklarda kullanılabilecek ön ödemeli karta sahip olacak. Bu kart sayesinde sürücüler otopark çıkışlarında bozuk para aramaktan da kurtulmuş olacak. İşletme Müdürü Göktürk Turan, uygulamaya konan ön ödemeli kart ile birlikte sürücülere büyük kolaylıklar geldiğini söyledi. Turan, her 100 liralık yüklemede yüzde 10 bonus verilen sistemin uygulanmaya başlandığını ve tüm otopark gişelerinden kartın temin edilebileceğini kaydetti.ISPARTA (İHA)