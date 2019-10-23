MİNİK KARAMEL'İN YENİ EVİ TURAN YAZGAN ANADOLU LİSESİ

Eğirdir Belediyesi tarafından başlatılan sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi kampanyası kapsamında Turan Yazgan Anadolu Lisesi Müdürü Sami Özer belediyemize müracaatta bulunarak okul bahçesine konulmak üzere Karamel isimli köpeği sahiplendi. Minik Karamel'in evi de Eğirdir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından okul'un bahçesine yerleştirildi.Turan Yazgan Anadolu lisesi Müdürü Sami ÖZER yaptığı açıklamada " Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi kampanyası kapsamında okulumuz bahçesinde bakımı yapılmak üzere Karamel isimli köpeğimizi Eğirdir belediyesi veteriner hekimlerinden teslim aldık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte minik Karamel'in bakımları artık bize ait. Bize bu fırsatı sunan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e çok teşekkür ederiz" dedi.