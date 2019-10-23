Son günlerde belkide ıspartamızın 150 yıllk simgesi olan Gül ve onun lokomotifi Gülbirlik üzerinden bir sürü siyasi açıklamalar yapılmaktadadır.halbuki Gülbirlik siyasi bir malzeme olarak kullanılmamalıdır.Ispartamızda halı,deri ve texsilden sonra üretimini yaptığımız gülüde kaybedersek kim ne kazanacaktır?yıllardır elma, kiraz Birliği kurulmadığından dolayı elmanın ve kirazın durumu ortadayken,aslında Gülbirlik üzerinden siyaset yapanlar gülbirliğe en büyük zararı vermiyorlarmı?Gülbirlik siyasete kurban edilecek bir kurum olmamalıdır.Gülbirlik kendi imkan ve kabiliyetleri dahilinde son yıllardaki başarılı çalışmalarıyla ile Isparta’da gülcülüğün teminatı olmuştur.üyelerine güven vermektedir.Gül ve Gül ürünlerinin hem yurt içinde hemde yurt dışında ıspartamızın ve ülkemizin tanıtımında büyük rol oynamış Isparta ekonomisine çok büyük katkı, ülkemizede büyük katmadeğer sağlamaktadadır.Aynı zamanda Gülbirlik resmi bir kurum değil!!( özerk statüde faaliyet gösteren bir kooperatiftir.)Bu kooperatifin yüzlerce üyesi vardır.Saygın,itibarlı ve üreticiye malolmuş bu kooperatifimizi siyasi malzeme yapmak yerine tam aksine siyasi destek vererek ıspartamız ve kooperatifçilik adına önünü açmalıyız.Dünyanın tanıdığı ıspartamızın markası Gülbirlik gibi müstesna bir kuruluşu itibarsızlaştırmak yerine siyasi malzemeden uzak,ama siyasi destek vermeliyiz.çünkü Gül artı gülbirlik eşittir Isparta diyor Başta Gülbirlik olmak üzere Tüm Gül üreticilerimize üstün başarılar diliyorum.Nail BAYRAMMHP ISPARTA İL BAŞKANI