BİLGİÇ'TEN ''ISPARTA'YA BİZ GETİRDİK'' AÇIKLAMASI



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Isparta Milletvekili ve 27. dönem Milletvekili Adayı Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta mitinginde ‘Isparta’ya üniversiteyi biz getirdik’ ifadesiyle ikinci üniversiteyi kastettiğini ifade etti.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Isparta Milletvekili ve 27. dönem Milletvekili Adayı Süreyya Sadi Bilgiç, Kanal32’de katıldığı Birebir Seçim Özel programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta mitinginde ‘Isparta’ya üniversiteyi biz getirdik’ açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Bilgiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözüyle ikinci üniversiteyi kastettiğini ifade ederek, “Isparta’nın böyle bir önemli kazanımı olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni gölgelemek adına, getirilen bu büyük hizmeti ve bizim çabalarımızı görmezden gelmek adına oluşturulan bir karalama kampanyasından başka bir şey değildir” dedi.



SDÜ’YE ISPARTA ADINA EN BÜYÜK DESTEKLERİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta mitinginde 2 önemli noktaya vurgu yaptığını dile getiren Bilgiç, şunları söyledi: “Bunlardan bir tanesi şuan işletmede olan 5 şehir hastanesinden bir tanesine Isparta’nın sahip olmasıdır. Baktığımızda şehir hastaneleri açısından hizmet kalitesi, poliklinik ve doluluk oranları itibariyle en başarılı Şehir Hastanesi’dir. İkinci konu ben bu süreç içerisinde sayın cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim. Isparta’mızı sizden, bizden çok daha iyi biliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi’ni geldiği nokta itibariyle artık yönetilebilir olmaktan biraz uzaklaştı. Akademik, araştırma kapasitelerinin daha da güçlendirilmesi, biraz daha tematik hale getirilmesi için oranın bölünerek Isparta’nın bir öğrenci ve eğitim kenti olarak ikinci üniversite ile daha güçlendirilmesi gerektiğini kendisi ile defahatle konuştum. Hem başbakanlığı hem cumhurbaşkanlığı döneminde Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Isparta adına en büyük destekleri verdi.



SÖYLEDİKLERİ İKİNCİ ÜNİVERSİTEDİR

AK Parti iktidarları döneminde Süleyman Demirel Üniversitesi üçe katladı. 220 bin m2 kapalı alanı olan üniversiteye biz 333 bin m2 kapalı alan ilave ettik. Bunun 270 bin m2’si tamamlandı, 63 bin m2’nin kapalı alanı inşaatı devam ediyor. SDÜ’de şuanda 6 inşaat devam ediyor. Bu Süleyman Demirel Üniversitesi’nin tarihinde gördüğü bir yatırım süreci değildir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sadece bina yatırımları için yapılan yatırım tutarları 315 milyon lira, makine teçhizat ve diğer yatırımlarla 561 milyon liralık bir yatırımı sayın cumhurbaşkanımızın desteği ile aldı. Tüm bu gerçekler ortaya iken üniversitemizin adı Süleyman Demirel Üniversitesi iken, 9. cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in imzası üniversitemizin logosunun orada dururken sayın cumhurbaşkanımızın bu üniversitenin kimin zamanında kurulduğunu bilmiyor olması gibi bir düşünceden hareketle cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkmayı ben sadece talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Cumhurbaşkanımız orada ikinci üniversiteyi kastettiler. Söyledikleri ikinci üniversitedir.



KARALAMA KAMPANYASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR

Isparta’nın böyle bir önemli kazanımı olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni gölgelemek adına, getirilen bu büyük hizmeti ve bizim çabalarımızı görmezden gelmek adına oluşturulan bir karalama kampanyasından başka bir şey değildir.



28 BİRİM ÜNİVERSİTEMİZE AK PARTİ HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE KAZANDIRILMIŞTIR

Süleyman Demirel Üniversite’mize 9 fakülte kazandırdık. 2 tane enstitü, 3 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 4 bölüm açtık. 28 birim üniversitemize AK Parti hükümetleri döneminde kazandırılmıştır.



DEMİREL’İ RAHMET VE ŞÜKRANLA ANDIK

Biz her zaman rahmetli cumhurbaşkanımız Demirel’i rahmet ve şükranla andık. Diğer adaylara, diğer siyasilere düşen de bugüne kadar Isparta’ya kazandırılan hizmetleri takdirle karşılamalarıdır.”



SDÜ’DE BÖLÜNEREK KURULDU

Öte yandan SDÜ’nün bölünmesi eleştirilerine yanıt veren Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Süleyman Demirel Üniversitesi 1992’de Akdeniz Üniversitesi’nden bölünerek kuruldu. O dönemde böyle bir tartışma yaşandı mı? Yaşanmadı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bünyesinden çıktı. 13 bin öğrenci ile başladı, bugün 33 bin öğrenciye geldi. Şehir merkezinde küçücük bir binası vardı, bugün kocaman bir kampüsü var.



İHTİYAÇ OLAN YENİ FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER AÇILACAK

Isparta’da her zaman üniversite şehir ve sanayi işbirliğini konuştuk. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde büyük gayretler sarf etmemize rağmen bu sinerjinin açığa çıkması noktasında üniversitenin kurgusundan kaynaklı olmak üzere istediğimiz neticeyi çok iyi aldığımızı söyleyemem. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi için tam de bunun için var. Yani şehir, sanayi, sektörler ve üniversite işbirliğinin sağlanması için var. Yapacağımız şey nedir? Şehrin, Türk sanayicisinin, Türk ekonomisinin, hizmet sektörünün ihtiyacı olan alanlarda yeni bölümler, yeni fakülteler oluşturmak. Bunlarla süratle üniversitemizi geliştirmek ve buradan mezun olacak gençlerimizi derhal iş bulacak şekilde yetiştirmek istiyoruz.Ziraat Fakültesi’nin adı değişmişti. Bir bakanlar kurulu kararıyla yeni üniversitedeki fakültenin adını Ziraat Fakültesi olarak tekrar değiştireceğiz.



YENİ KAMPÜS ARAYIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Ziraat Fakültesi ile Orman Fakültesi’nin mevcut binalarında hayatlarını sürdürmelerini planlıyoruz. İkinci üniversitemizin yeni kampüsü için yer arayışlarımız devam ediyor. Devlet Hastanesi’nden ve Sağlık MYO’dan boşalan yerde 70 dönüm yerimiz var. Taş bina Isparta’nın değeridir. Onu muhafaza ederek, diğer binaları yıkarak orada yeni bir kampüs yaptıktan sonra teknoloji ve işletme fakültemizi oraya taşımayı planlıyoruz.”