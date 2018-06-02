', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

Isparta'da herkes bunu konuşuyordu ve Bilgiç'ten açıklama geldi...

Isparta'da herkes bunu konuşuyordu ve Bilgiç'ten açıklama geldi...
ISPARTA
G.Tarihi: 02.06.2018 13:46
0
Isparta Düğün Salonları
BİLGİÇ'TEN ''ISPARTA'YA BİZ GETİRDİK'' AÇIKLAMASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Isparta Milletvekili ve 27. dönem Milletvekili Adayı Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta mitinginde ‘Isparta’ya üniversiteyi biz getirdik’ ifadesiyle ikinci üniversiteyi kastettiğini ifade etti.
 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Isparta Milletvekili ve 27. dönem Milletvekili Adayı Süreyya Sadi Bilgiç, Kanal32’de katıldığı Birebir Seçim Özel programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta mitinginde ‘Isparta’ya üniversiteyi biz getirdik’ açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Bilgiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözüyle ikinci üniversiteyi kastettiğini ifade ederek, “Isparta’nın böyle bir önemli kazanımı olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni gölgelemek adına, getirilen bu büyük hizmeti ve bizim çabalarımızı görmezden gelmek adına oluşturulan bir karalama kampanyasından başka bir şey değildir” dedi.

SDÜ’YE ISPARTA ADINA EN BÜYÜK DESTEKLERİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta mitinginde 2 önemli noktaya vurgu yaptığını dile getiren Bilgiç, şunları söyledi: “Bunlardan bir tanesi şuan işletmede olan 5 şehir hastanesinden bir tanesine Isparta’nın sahip olmasıdır. Baktığımızda şehir hastaneleri açısından hizmet kalitesi, poliklinik ve doluluk oranları itibariyle en başarılı Şehir Hastanesi’dir. İkinci konu ben bu süreç içerisinde sayın cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim. Isparta’mızı sizden, bizden çok daha iyi biliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi’ni geldiği nokta itibariyle artık yönetilebilir olmaktan biraz uzaklaştı. Akademik, araştırma kapasitelerinin daha da güçlendirilmesi, biraz daha tematik hale getirilmesi için oranın bölünerek Isparta’nın bir öğrenci ve eğitim kenti olarak ikinci üniversite ile daha güçlendirilmesi gerektiğini kendisi ile defahatle konuştum. Hem başbakanlığı hem cumhurbaşkanlığı döneminde Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Isparta adına en büyük destekleri verdi.

SÖYLEDİKLERİ İKİNCİ ÜNİVERSİTEDİR
AK Parti iktidarları döneminde Süleyman Demirel Üniversitesi üçe katladı. 220 bin m2 kapalı alanı olan üniversiteye biz 333 bin m2 kapalı alan ilave ettik. Bunun 270 bin m2’si tamamlandı, 63 bin m2’nin kapalı alanı inşaatı devam ediyor. SDÜ’de şuanda 6 inşaat devam ediyor. Bu Süleyman Demirel Üniversitesi’nin tarihinde gördüğü bir yatırım süreci değildir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sadece bina yatırımları için yapılan yatırım tutarları 315 milyon lira, makine teçhizat ve diğer yatırımlarla 561 milyon liralık bir yatırımı sayın cumhurbaşkanımızın desteği ile aldı. Tüm bu gerçekler ortaya iken üniversitemizin adı Süleyman Demirel Üniversitesi iken, 9. cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in imzası üniversitemizin logosunun orada dururken sayın cumhurbaşkanımızın bu üniversitenin kimin zamanında kurulduğunu bilmiyor olması gibi bir düşünceden hareketle cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkmayı ben sadece talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Cumhurbaşkanımız orada ikinci üniversiteyi kastettiler. Söyledikleri ikinci üniversitedir.

KARALAMA KAMPANYASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR
Isparta’nın böyle bir önemli kazanımı olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni gölgelemek adına, getirilen bu büyük hizmeti ve bizim çabalarımızı görmezden gelmek adına oluşturulan bir karalama kampanyasından başka bir şey değildir.

28 BİRİM ÜNİVERSİTEMİZE AK PARTİ HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE KAZANDIRILMIŞTIR
Süleyman Demirel Üniversite’mize 9 fakülte kazandırdık. 2 tane enstitü, 3 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 4 bölüm açtık. 28 birim üniversitemize AK Parti hükümetleri döneminde kazandırılmıştır.

DEMİREL’İ RAHMET VE ŞÜKRANLA ANDIK
Biz her zaman rahmetli cumhurbaşkanımız Demirel’i rahmet ve şükranla andık. Diğer adaylara, diğer siyasilere düşen de bugüne kadar Isparta’ya kazandırılan hizmetleri takdirle karşılamalarıdır.”

SDÜ’DE BÖLÜNEREK KURULDU
Öte yandan SDÜ’nün bölünmesi eleştirilerine yanıt veren Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Süleyman Demirel Üniversitesi 1992’de Akdeniz Üniversitesi’nden bölünerek kuruldu. O dönemde böyle bir tartışma yaşandı mı? Yaşanmadı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bünyesinden çıktı. 13 bin öğrenci ile başladı, bugün 33 bin öğrenciye geldi. Şehir merkezinde küçücük bir binası vardı, bugün kocaman bir kampüsü var.

İHTİYAÇ OLAN YENİ FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER AÇILACAK
Isparta’da her zaman üniversite şehir ve sanayi işbirliğini konuştuk. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde büyük gayretler sarf etmemize rağmen bu sinerjinin açığa çıkması noktasında üniversitenin kurgusundan kaynaklı olmak üzere istediğimiz neticeyi çok iyi aldığımızı söyleyemem. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi için tam de bunun için var. Yani şehir, sanayi, sektörler ve üniversite işbirliğinin sağlanması için var. Yapacağımız şey nedir? Şehrin, Türk sanayicisinin, Türk ekonomisinin, hizmet sektörünün ihtiyacı olan alanlarda yeni bölümler, yeni fakülteler oluşturmak. Bunlarla süratle üniversitemizi geliştirmek ve buradan mezun olacak gençlerimizi derhal iş bulacak şekilde yetiştirmek istiyoruz.Ziraat Fakültesi’nin adı değişmişti. Bir bakanlar kurulu kararıyla yeni üniversitedeki fakültenin adını Ziraat Fakültesi olarak tekrar değiştireceğiz.

YENİ KAMPÜS ARAYIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR
Ziraat Fakültesi ile Orman Fakültesi’nin mevcut binalarında hayatlarını sürdürmelerini planlıyoruz. İkinci üniversitemizin yeni kampüsü için yer arayışlarımız devam ediyor. Devlet Hastanesi’nden ve Sağlık MYO’dan boşalan yerde 70 dönüm yerimiz var. Taş bina Isparta’nın değeridir. Onu muhafaza ederek, diğer binaları yıkarak orada yeni bir kampüs yaptıktan sonra teknoloji ve işletme fakültemizi oraya taşımayı planlıyoruz.”
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Güneykent gül bahçelerinde muhteşem tanıtım!
Isparta’da Emniyetten Çocuk ve Gençler için önemli uygulama...
Isparta Tıp Fakültesinde tümör operasyonu!
Yerli otomobil CEO'sundan ilk açıklama
Yerli otomobil ile ilgili flaş gelişme!
Minik İlayda Isparta'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği sözü tuttu
Isparta'da herkes bunu konuşuyordu ve Bilgiç'ten açıklama geldi...
İş kurana 8 bin 402 lira
Emeklilere ikramiyeyle ilgili Bakan'dan açıklama!
Emekliye ikinci gelir müjdesi
Isparta'da Mehteran Takımına altınla ödüllendirme
ISPARTA'DAKİ ÖĞRENCİLER BU TARİHE DİKKAT!
Emekliye maaş ödemesi başladı
İftarda eşini bıçaklayan koca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten adliyeye sevk edildi İFTARDA EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA ‘KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’TEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
SDÜ Hastanesi Isparta'da bir ilki başardı
Isparta'da ahşap ev çıkan yangında küle döndü...
Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
ASYA İNŞAAT'TAN İFTAR YEMEĞİ PROGRAMI
Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar!Büyük vurgun
Son dakika! Isparta'da koca dehşeti
ISPARTA KETEM EKİBİ ŞEHİR HASTANESİ'NDE
Bakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacak
GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!
ISPARTA ÇEVRELERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ KUVVETLİ YAĞIŞ
Hasta almaya giden ambulans çamura saplandı HASTA ALMAYA GİDEN AMBULANS ÇAMURA SAPLANDI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Isparta'da koca dehşeti Son dakika! Isparta'da koca dehşeti 31 Mayıs 2018
Başbakan talimat verdi! 2 yıl yasak geliyorBaşbakan talimat verdi! 2 yıl yasak geliyor29 Mayıs 2018
Isparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştuIsparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştu29 Mayıs 2018
Devlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlarDevlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlar29 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 201827 Mayıs 2018
SGK'dan toplu para! Başvuran alıyorSGK'dan toplu para! Başvuran alıyor28 Mayıs 2018
Kamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna sonKamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna son29 Mayıs 2018
SDÜ Hastanesi Isparta'da bir ilki başardıSDÜ Hastanesi Isparta'da bir ilki başardı01 Haziran 2018
GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!31 Mayıs 2018
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi27 Mayıs 2018
THY'den o mezunlara müjde! İşte ücretiTHY'den o mezunlara müjde! İşte ücreti28 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!26 Mayıs 2018
ISPARTA'DAN TÜRKİYE'YE AÇILAN LEZZET KAPISIISPARTA'DAN TÜRKİYE'YE AÇILAN LEZZET KAPISI29 Mayıs 2018
Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacakBakan açıkladı! 18 bin personel alınacak29 Mayıs 2018
ISPARTA İÇİN KENE UYARISI BUNLARA DİKKAT!ISPARTA İÇİN KENE UYARISI BUNLARA DİKKAT!30 Mayıs 2018
Türkiye’deki 26 il ve 46 okulun katıldığı proje sergi ile tamamlandı Türkiye’deki 26 il ve 46 okulun katıldığı proje sergi ile tamamlandı 30 Mayıs 2018
Isparta’da sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi Isparta’da sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi 29 Mayıs 2018
Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı 30 Mayıs 2018
Bakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacakBakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacak31 Mayıs 2018
1 Haziran'da süre doluyor! İndirimi kaçırmayın1 Haziran'da süre doluyor! İndirimi kaçırmayın31 Mayıs 2018