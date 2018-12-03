Milyonları ilgilendiriyor! Yarı yarıya düşecek

Beyoğlu Sohbetlerine konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.



Beyoğlu Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Beyoğlu Sohbetlerinin konuğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Beyoğlu’nda bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Selçuk’un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ile dini temsilciler, sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Sohbette konuşan Bakan Selçuk, eğitim sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, liselerdeki ders sayısının yarı yarıya düşeceğini açıkladı.



"ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLIYORUZ"



Liselerde 15-16 ders var. Çocuklar bu dersleri almadan çukurlarla yukarıya çıkıyorlar. Hemen önümüzdeki yıl müfredattaki bu dersler yarıya düştüğü görülecektir.





