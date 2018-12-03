Çalışanlar dikkat! 7 gün izne 40 gün tatil

2019 yılında çoğu resmi tatilin hafta içine denk gelmesi seyahat severler için birçok seyahat fırsatı doğuyor. Yıl boyunca resmi tatillere eklenecek 7 buçuk izin günü ile toplam 40 gün tatil yapılabiliyor.



Yapılan araştırmaya göre; resmi tatillere eklenecek 7 buçuk izin günüyle, 2019 yılında 40 gün civarında tatil yapılabiliyor.



1 Ocak 2019 Salı gününe denk geliyor, pazartesi günüde izin kullanılarak 4 günlük bir süreye çıkartılabiliyor.



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Çocuklar gibi şen bir tatil geçirmek için yine hafta sonu tatiliyle 22 Nisan Pazartesi gününü birleştirerek 4 günlük bir izin elde edilebiliyor.



MAYIS’TA 1 HAFTALIK TATİL



Mayıs ayı hem 1 Mayıs hem de 19 Mayıs tarihlerindeki resmi tatillerle çalışanlara ay boyunca toplam 1 haftaya yakın tatil fırsatı sunuyor.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, 2019 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatilin haftanın tam ortasına gelmesini avantaja çevirerek Perşembe ve Cuma günlerinde 2 gün izin kullanabilir, izninizi hafta sonu tatiliyle birleştirerek 5 günlük bir tatil planı yapılabilir.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise Pazar gününe denk geliyor.



6 GÜNLÜK RAMAZAN BAYRAMI



2019 yılında Ramazan Bayramı, 3 Haziran Salı’ya denk gelen Arife günüyle başlıyor. 4 Haziran Çarşamba günü Ramazan Bayramı’nın birinci günü, 6 Haziran Cuma ise bayramın son günü olarak takvimlerde işaretleniyor.

Dolayısıyla hafta sonu tatiliyle birlikte, 6 günlük bayram tatili



Pazartesi 1 gün izin alıp, Arife günü yarım günlük izin daha kullanabilenler ise 9 günlük dolu dolu bir tatil yapabilecekler.



KURBAN BAYRAMI AĞUSTOS’TA



15 Temmuz Pazartesi gününe gelirken, 2019 yılında Kurban Bayramı, 10 Ağustos Cumartesi’ne tesadüf eden Arife günüyle başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramı’nın birinci günü olarak belirleniyor. 4 gün süren bayram, 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona eriyor. Perşembe ve Cuma günleri izin alarak bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.



Yine aynı ay içerisinde kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ise, 2019 yılında Cuma gününe rastlıyor.



YIL 4 GÜNLÜK TATİLLE KAPANIYOR



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Pazartesi günü izin alacak olan çalışanlar için 4 günlük izin şansı var.