Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem KORKMAZ Isparta OSB yönetimini konuk etti.Isparta Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Kadir TEKİN, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KARABULUT ve Yönetim Kurulu üyeleri İsmail CEBECİ, Ümit YETER ve Burak YETER ile birlikte MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem KORKMAZ’ı makamında ziyaret ettiler.İki şehir arasındaki ilişkilerin de konuşulduğu ziyarette Bölge Müdürü TEKİN Isparta OSB’si hakkında bilgiler aktardı. Rektör KORKMAZ da üniversitenin fiziki ve akademik yapısı, bölüm ve programları, yapılanlar ve yapılacaklar hakkında bilgiler aktararak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Isparta OSB Yönetimine teşekkürlerini iletti.