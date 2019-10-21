Milas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam Ediyor

Uzun yıllar boyunca Ispartalıların piknik ve eğlencelerine ev sahipliği yapan Milas Mesireliği zaman içerisinde bakımsız bir halde kaderine terkedilmişti. Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas’ın eski günlerine kavuşturmak için Isparta Valiliği geçtiğimiz aylarda çalışmalara başlamıştı. Isparta’nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde yer alan Milas Mesire alanında çalışmalar son hızla devam ediyor.Çalışmaları yerinde incelemek ve denetlemek üzere sık sık Milas Mesireliği‘ne giden Vali Seymenoğlu, Isparta Açık Ceza Evi hükümlüleri tarafından yapılan kamelyaların yapımını inceledi, çalışanlara sohbet ederek kolaylıklar diledi.