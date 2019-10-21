684 kilometre yol ağına hizmet veren Karayolları 135. Şube Şefliği yaz mevsimi çalışmalarını tamamlayarak kış hazırlıklarına başladı. Vali Ömer Seymenoğlu, 135. Şube Şefliği makine parkını ve kış hazırlıkları için bulundurulan tuz stoklarını yerinde inceleyerek Şube Şefi Adem Aydemir ve teknik ekipten bilgi aldı.Ardından Karayolları adına Isparta’da devam eden büyük projelerden biri olan Isparta Burdur Dostluk Yolu’na geçen Vali Seymenoğlu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Burdur sınırına kadar olan bölgede incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Isparta-Burdur arasındaki 24 Km’lik yolu 14 Km’ye düşürecek duble yol inşaatının yüzde 30’luk kısmı biterken, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Vali Seymenoğlu son olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye’de oluşturulmaya başlanan Millet Bahçesi projesinin Isparta’daki uygulama alanı olacak Tren Garı’nda incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.