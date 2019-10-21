30 Haziran 2018 tarihinde ebediyete intikal eden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in yaptığı araştırmaları, tıp ve İslâm bilimine yaptığı katkıları yeni nesillere aktarmak, İslâm Kültür ve Medeniyeti’nin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla 5 Eylül 2018 tarihli ve 2018/6 sayılı genelge ile 2019 yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilmiştir.Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda Doç. Dr. A. Meriç Ünal tarafından “İslâm Coğrafyası’nda Bilim ve Tıp (Prof.Dr. Fuat Sezgin’in katkılarıyla)" konulu konferans düzenlenmiştir.Konferansa Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU, Belediye Başkan Yardımcısı, Daire Müdürleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan ve 17 ciltten oluşan “Arap-İslam Bilim Tarihi” kitabının yazarı Prof.Dr. Fuat Sezgin doğum günü haftasında, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde Doç. Dr. Meriç Ünal’ın sunumuyla “İslâm Coğrafyasında Bilim ve Tıp, Prof.Dr. Fuat Sezgin’in Katkılarıyla” başlıklı bir konferansla anıldı. Düzenlenen programa Vali Ömer Seymenoğlu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.Doç. Dr. Meriç Ünal “İslâm Coğrafyasında Bilim ve Tıp- Prof.Dr. Fuat Sezgin’in Katkılarıyla” başlıklı sunumunda bilimin tarihsel gelişimden başlayarak Orta Çağ İslam Coğrafyasında özellikle tıp alanında gerçekleşen buluşlar, tanımlamalar ve tedavi yöntemlerini dinleyicilerle paylaştı. Ünal’ın Prof.Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarından derlediği sunumu ilgiyle dinlendi.Sunumun ardından Vali Seymenoğlu ve katılımcılar Prof.Dr. Fuat Sezgin’in eserlerinin ve eserlerinden derlenen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.30 Haziran 2018 tarihinde ebediyete intikal eden Prof.Dr. Fuat Sezgin’in yaptığı araştırmaları, tıp ve İslâm bilimine yaptığı katkıları, yeni nesillere aktarmak, İslâm Kültür ve Medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2019 yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmişti. Frankfurt´ta kurduğu İslam Bilim Tarihi müzesinde İslam kültür çevresinde yetişen bilim insanlarının buluşlarını bilimsel alet, araç ve gereçlerinin yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı sekiz yüzden fazla örnekleri sergilenmektedir. Aynı binada hayatı boyunca dünyanın her yerinden büyük bir özenle, zorluk ve sıkıntılara katlanarak aldığı 45 Bin ciltlik kitaplarla kurduğu Bilimler Tarihi Kütüphanesi bulunmaktadır. Bazı kitapları, sahasında orijinal tek nüsha olma özelliğini taşıyan bu kütüphane İslam Bilimler Tarihi açısından dünyada tek olma özelliğine sahip, koleksiyon bir ihtisas kütüphanesidir.Prof. Dr. Fuat Sezgin’in olağanüstü gayretleri ve çalışmalarıyla ikinci bir müze 2008 tarihinde içerisinde yaklaşık 700 eserin olduğu halde İstanbul Gülhane Parkı içerisindeki binada bütün milletimize armağan edilmiştir. Bu müzeler, Astronomi, coğrafya, gemicilik, zaman ölçümü, geometri, optik, tıp, kimya, mineraloji, fizik, mimari, teknik ve harp tekniği sahalarında sistematik bir düzenle sergilenen eserler, İslam Bilimlerinin büyük keşif ve muazzam buluşlarını göstermekle birlikte bu keşif ve buluşların değişik yollardan Avrupa’ya geçip orada kabul bulduğunu ve alınarak özümsendiğini nefis bir görsellikle ziyaretçilerine apaçık bir şekilde sunmaktadır. Böylece bilimler tarihinin de bir bütün olduğunu, gerçeğe uygun, hislerden ve önyargılardan uzak, tam bir objektiflikle ispatlamaktadır.Bu müzelerdeki aletleri tanıtıcı mahiyette Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından yazılmış olan 5 ciltlik toplamda 1.121 sayfa “İslam’da Bilim ve Teknik” adlı katalog eser bulunmaktadır. Böyle bütüncül ve kapsamlı bir eser bugüne kadar müze kataloğu olarak ilk defa yazılabilmiş, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak 4 dilde yayınlanmıştır.