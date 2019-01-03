Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Aralık'ta yıllık TÜFE yüzde 20.30, Yİ-ÜFE yüzde 33.64 olarak belirlendi. Bu rakamlar sonrası 2019 emekli ve memur maaşı zam oranları da belli oldu.





12.3 milyon emeklinin ve yüzbinlerce memurun merakla beklediği enflasyon rakamlarında son veri de açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre Aralık ayında enflasyon 0.40 azaldı. Yıllık enflasyon ise 20.30 oldu. Açıklanan bu rakamlar memur ve emeklinin maaş zammını da belirledi.







İŞTE YENİ MAAŞLAR



BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira



BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira



SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira



SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira



Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2018'DE NE KADARDI?



En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL



En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL



En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL



En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL



En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1000 TL



Zammın ardından maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam uygulanacak ve bu emeklilerin maaşı bin liraya çekilecek.



2019 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?



En düşük memurun maaşı 2 bin 840 liradan 3 bin 143 liraya çıktı.



Öğretmen (9/1) maaşı 3 bin 174 liradan 3 bin 513 liraya çıktı.