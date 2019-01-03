İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.19 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak.



Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı.



2019’un Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak.



İşte yeni memur maaşları (2019 Ocak)



MÜSTEŞAR (1/4)



13.258 TL



GENEL MÜDÜR (1/4)



11.630 TL



ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) (1/4)



6.109 TL



MEMUR (Üniversite Mezunu) (9/1)



3.749 TL





ÖĞRETMEN (1/4).



4.701 TL



KAYMAKAM 1. Sınıf (1/4) .



10.683 TL



BAŞKOMİSER (3/1)



6.106 TL



POLİS MEMURU (8/1)



5.339 TL



UZMAN DOKTOR (1/4)



7.270 TL



HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) (5/1).



4.565 TL



MÜHENDİS (1/4)



6.236 TL



PROFESÖR (1/4)



10.061 TL



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( 7/1) .



5.919 TL



