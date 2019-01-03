ISPARTA BALIKÇI

İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları

İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları
ISPARTA
G.Tarihi: 03.01.2019 13:51
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İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.19 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı. 

 2019’un Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak.

İşte yeni memur maaşları (2019 Ocak)

MÜSTEŞAR (1/4) 

13.258 TL

GENEL MÜDÜR (1/4) 

11.630 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) (1/4) 

6.109 TL

MEMUR (Üniversite Mezunu) (9/1) 

3.749 TL


ÖĞRETMEN (1/4).

4.701 TL

KAYMAKAM 1. Sınıf (1/4) .

10.683 TL

BAŞKOMİSER (3/1)

6.106 TL

POLİS MEMURU (8/1)

5.339 TL

UZMAN DOKTOR (1/4)

7.270 TL

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) (5/1).

4.565 TL

MÜHENDİS (1/4) 

6.236 TL

PROFESÖR (1/4) 

10.061 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( 7/1) .

5.919 TL

 
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