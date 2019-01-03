İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.19 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak.
Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı.
2019’un Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak.
İşte yeni memur maaşları (2019 Ocak)
MÜSTEŞAR (1/4)
13.258 TL
GENEL MÜDÜR (1/4)
11.630 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) (1/4)
6.109 TL
MEMUR (Üniversite Mezunu) (9/1)
3.749 TL
ÖĞRETMEN (1/4).
4.701 TL
KAYMAKAM 1. Sınıf (1/4) .
10.683 TL
BAŞKOMİSER (3/1)
6.106 TL
POLİS MEMURU (8/1)
5.339 TL
UZMAN DOKTOR (1/4)
7.270 TL
HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) (5/1).
4.565 TL
MÜHENDİS (1/4)
6.236 TL
PROFESÖR (1/4)
10.061 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( 7/1) .
5.919 TL