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Değerli kağıt bedelleri 1 Ocak’tan itibaren değişti

Ehliyet kimlik ve pasaport ücretlerinde yeni dönem

Değerli kağıt bedelleri 1 Ocak’tan itibaren değişti
ISPARTA
G.Tarihi: 03.01.2019 16:29
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Ehliyet kimlik ve pasaport ücretlerinde yeni dönem
Değerli kağıt bedelleri 1 Ocak’tan itibaren değişti. Ehliyet alanlar 166, pasaport çıkartanlar 133,5, kimliğini yenileyenler 22,5 lira ödeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133,50 lira olacak.

Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148,50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12,50 liradan satılacak.

İŞTE YENİ BEDELLER:

Noter kağıdı: 13,50 lira

Beyanname: 50 lira

Protesto, vekaletname, re'sen senet: 27 lira

Pasaportlar: 133,50 lira

İkamet izni: 89 lira

Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 22,50 lira

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 45 lira

Aile cüzdanları: 121 lira

Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 166 lira

Motorlu araç tescil belgesi: 148,50 lira

İş makinesi tescil belgesi: 124 lira

Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 8 lira

Mavi Kart: 12,50 lira

Yabancı çalışma izni belgesi: 89 lira

Çalışma izni muafiyeti belgesi: 89 lira.
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