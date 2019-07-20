BUNLAR LEZZET LOKMALARI... LOKMACHO ARTIK ISPARTA'DA



Lokmanın Gerçek Belçika Çikolatası ve Bavyera Kreması ile Tanışmasına Tanık Olun!

Gerçek Belçika çikolatası olan Callebaut’lardan bakalım hangisi sizin tercihiniz olacak…

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Geleneksel lokma tadının, çikolata ve özel soslarla bir araya geldiği lezzet şölenini yaşamak için Isparta'da yeni açılan Lokmacho’ya davetlisiniz…Lokmanın gerçek Belçika Çikolatası ve Bavyera Kremasıyla tanışmasına tanık olurken damağınızda kalan tadı unutamayacaksınız.Baş döndüren lokmanın bu lezzet yolculuğunun ilk adımında Bavyera kreması ve Belçika çikolatasından istediğinizi seçin. Lokmanın içerisine bunlardan biri doldurulsun. İkinci adımda kendinizi ödüllendirmek için üstüne ne konulacağını seçin. Sütlü, beyaz veya bitter…Fındık, badem, oreo, lotus bisküvisi, pişmaniye, dondurma ve 15 farklı çeşit toppikslerden istediklerini seçerek bu tatlı yolculuğa başlayabilirsin.Ayrıca lokmalar hemen sipariş sonrası pişmeye başladığı için taptaze olarak masanıza servis ediliyor.Mimamsinan caddesi Belediye işhanı karşısı (Elrem Coşkun Döner yanı)