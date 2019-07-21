Kira zam oranı belli oldu! 2019

Kira zam oranı belli oldu! 2019
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
Kira zam oranı belli oldu!
Kira sözleşmesi Temmuz ayında yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri kira zam oranının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyorlardı. Kira zam oranı belli oldu. Ev sahipleri kiracısına ne kadar zam yapacaklarını araştırmaya başladılar.
 
Kira zam oranı belli oldu. Tüm ev sahiplerinin ve kiracıların merakla bekledikleri oranlar Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklandı. Kira sözleşmeleri Temmuz ayında yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri ne kadar zam yapılabileceğini merak ediyorlardı. Geçtiğimiz Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanıyor. Peki Temmuz ayında kiralar ne kadar artacak? Temmuz kira artış hesaplama örneğine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU! 
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı yüzde 19,88 oldu. Kiracılara bu ay yüzde 19,88 oranında zam yapılabilecek. 
 
TEMMUZ KİRA ARTIŞ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 19,88
Zam bedeli: 198,8 lira
Zamlı kira bedeli: 1.198,8 lira
 
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?
Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.
 
 
 
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