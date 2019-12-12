“Kuyucak Köyü Geleneksel Yapıları Yeniden İşlevlendirme ve İç Mekân Tasarım Proje Sergisi” Açıldı

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi tarafından “Kuyucak Köyü Geleneksel Yapıları Yeniden İşlevlendirme ve İç Mekân Tasarım Proje Sergisi” İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi salonunda açıldı. Fakülte Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Sıdıka Çetin, Dr. Öğr. Gör. Berna Güç ve Arş. Gör. Duygu Köse koordinasyonunda hazırlanan sergi beğeni topladı.Isparta İl Kültür Turizm Müdürü Ali Göçer, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Türk ile çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı sergide, Kuyucak Köyü’nün turizme kazandırılması ve özgün yapıların oluşturmasına ilişkin hazırlanan mimari tasarımlar ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.Sergi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sıdıka Çetin, “Yapılan çalışmalar ile Kuyucak Köyü’nün turizm potansiyelini artırmayı, geleneksel yapı stokunu ortaya çıkararak yeniden işlevlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 28 konutun özgün halleri koruma altına alınacak böylece pansiyon, açık hava sineması ve lokantaya dönüştürülen yapılar ile halka vizyon kazandırmayı hedefliyoruz.”Ardından katılımcılar, sergide yer alan mimari projeler ve tasarımları inceledi.