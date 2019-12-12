KAHVALTININ UZMANI KOLANCI ŞARKÜTERİ

KAHVALTILIK ÜRÜNLER

SIZMA ZEYTİNYAĞLARI

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Kahvaltıda tükettiğimiz pek çok besin sütten elde edilmektedir. Peynir, kaymak, yoğurt, tereyağı, kaşar gibi ürünler kahvaltıların olmazsa olmazıdır. Protein ve kalsiyum deposu bu ürünlerden en iyi şekilde istifade etmenin yolu ise doğal ürünlerden geçer. Tamamen organik inek sütünden elde edilen bu ürünler ile bebeklerinizi dahi rahatlıkla besleyebilirsiniz.Kahvaltıda tüketilen zeytin, Peynir,Terayağı,Kaymak ve reçel çeşitleri, bal, yumurta gibi ürünleri de doğal olarak Isparta'da Kolancı Şarküteri'de bulabilirsiniz.Edremit ve Ayvalık Bölgesi’nden toplanan zeytinlerin; hiçbir işlemden geçirilmeden, özenle işlenmesiyle elde edilen natürel sızma zeytinyağıdır. Tadı ve kokusuyla, yemeye en uygun olan zeytinyağı çeşidi olan natürel sızmanın asitlik derecesi %1’in altındadır.Bu lezzet ve kokuya sahip zeytinyağları, kahvaltılarda, yemeklerde ve salatalarda en iddialı yardımcınız olacak şekilde üretilmektedir. ve kalsiyum deposu bu ürünlerden en iyi şekilde istifade etmenin yolu ise doğal ürünlerden geçer.