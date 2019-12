Sosyal Medyanın Ünlü İsimleri Öğrencilerle Buluştu

Süleyman Demirel Üniversitesi Endüstri ve Kalite Topluluğu tarafından düzenlenen “Medya Günü” ile sosyal medyanın ünlü isimleri Üniversitemize konuk oldu.Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuğu Yazılım Mühendisi ve Youtuber Yağmur Vardar oldu. “Sosyal Medya ve Kariyer Üzerindeki Etkisi” konulu bir sunum yapan Vardar, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinden bahsetti. Günümüzde her türlü bilgi akışının sosyal medyada var olduğunu söyleyen Vardar, medya kullanım oranının dünya genelinde her geçen gün arttığını ifade etti. “Artık iş başvurusunda bulunduğunuzda bile sosyal medya hesaplarınız inceleniyor. Bu durum ileri de daha da yaygınlaşacak” diyen Vardar, internete bir veri girildiğinde onun bir daha silinmediğini söyledi.Vardar sözlerinin devamında “Sosyal medya denilen mecrada kimse mutsuz değil, herkes kusursuz, herkes mutlu, herkes en iyi ortamlarda. Bu mecradan çıktıktan sonra gerçek hayat ile karşılaşıyorsunuz ve gerçek hayat böyle değil. Ben de gerçek hayata vurgu yapan videolar çekiyorum.” diyerek youtuber olma sürecinden bahsetti.Daha sonra The Post Ekibi Emirhan Özhan ile Baran Özhan öğrencilerle buluştu. Özellikle sosyal medyada yaptıkları eğlenceli sosyal deneylerle tanınan Emirhan Özhan ile Baran Özhan çektikleri ilk videodan, işe başladıkları ilk yıllardan bahsetti. Çektikleri videoları öncelikle aile bireylerine izlettiklerini ve videolarının o dönemde pek izlenmediği belirterek youtuber olma süreçleri hakkında bilgi verdi. Konuklar öğrencilere “Yaptığınız işi para kazanmak için değil, sevdiğiniz için yapın” mesajı verdi.