Camiler Ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bayan Din görevlileri arasında daha önce illerde yapılan Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasının Bölge Finali 20 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00’da Hayırlar Camiinde yapıldı.

Çevre illerden gelen toplam altı Kur’an Kursu Öğreticisi arasında gerçekleştirilen yarışmanın jürisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Halil TENGER, Isparta İl Müftü Yardımcısı Enise ERKOÇ, İl Vaizi Yavuz DERDİYOK, Süleyman Demirel Üniversitesinden Okutman Abdullah ERTUÇ ve Asri Mezarlık Kur’an Kursu Öğreticisi Melike YERLİKAYA hazır bulundu. Açış Konuşmasını İl Müftüsü Bayram ŞAHİN’in yaptığı programa Afyonkarahisar, Antalya, Manisa, Denizli, Isparta ve İzmir’den katılımlar oldu. Kur’an-ı Kerim yarışmasında Birinciliği İzmir Konak Müftülüğü’nden Elif GENÇ, ikinciliği Denizli İli Merkezefendi İlçe Müftülüğünden Fatime Betül BAŞA ve üçüncülüğü de Isparta Müftülüğü’nden K.K.Ö. Arzu TAYYAR aldı.

Çok sayıda Kur’an Kursu öğrencisinin izleyici olarak katıldığı yarışma programı hediye takdimiyle sona erdi.

