Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.Okuldan mezun olan 6 bin 400 öğrenci için Isparta Stadyumu'nda tören düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bölüm birincisi öğrencilere ödül verildi.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, ISUBÜ'nün çok genç üniversite olduğunu belirtti.Üniversitenin gelecekte örnek gösterilen bir kurum olacağını ifade eden Diler, konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Diler, şöyle devam etti:"Şimdi okul ortamındaki eğitimin sona erdiği ve hayatın başka bir yükünün omuzlarınıza yükleneceği bir dünyaya atılıyorsunuz. Çalışma hayatının büyülü atmosferine gireceksiniz. Burada da sizi birçok zorluk bekliyor olabilir. Okurken o çetin sınavları nasıl başarmışsanız, kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı nasıl öğrenebilmişseniz iş hayatında karşınıza çıkacak zorlukların da üstesinden geleceğinize inancımız sonsuzdur. Sabırlı ama azimli olmak bunu için yeterli olacaktır. Bilime ve bilgiye yabancı kalmadan kendimizi geliştirerek aziz bildiğimiz bu güzel Türkiye'yi arzu ettiğimiz yüksek hedeflere taşımalısınız."Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezun olan öğrencilere gönderdiği mesaj da okundu.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve öğrenci velilerinin de katıldığı mezuniyet töreni öğrencilerin eğlencesiyle sona erdi.ISPARTA (AA) -