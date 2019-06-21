İl Müdürlüğümüz ile Isparta Denetimli Serbesttik Müdürlüğü işbirliğinde, kişilerin kendi işlerini kurmaya yardımcı olmak amacıyla 25 kişi x 5 grup toplam 125 kişi olmak üzere Temel Seviye Girişimcilik eğitimi düzenlenecektir.
Eğitime katılmak isteyen kişilerin aşağıda belirtilen tarihlerde E-Devlet sistemi üzerinden KOSGEB’e başvuru yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi, başvurmak istenilen eğitimin başlangıç tarihi itibariyle 5 gün öncesine gelen tarihtir. Aksi durumda başvurular geçersiz sayılacak olup, Program ile ilgili başvuracak kişilerin son başvuru tarihinden önce İl Müdürlüğümüze gelerek veya www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan kaydı yaptırmaları ve mülakat için belirtilen yer, tarih ve saatte hazır olmaları gerekmektedir.
Eğitim Yeri : Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Pirimehmet Mah. Mimar Sinan Cad.
No:29 - Merkez/ISPARTA
|SIRA
NO
|KATILIMCI
SAYISI
|KATILIMCININ
E-DEVLET
ÜZERİNDEN
BAŞVURU
BAŞLAMA -
BİTİŞ
TARİHLERİ
|KATILIMCI MÜLAKAT /SEÇME TARİHİ -
SAATİ
|MÜLAKAT
YERİ
|PROGRAM
BAŞLAMA
TARİHİ
|PROGRAM BİTİŞ TARİHİ
|1
|25
|20-06.2019
26.06.2019
|28.06.2019-saat
:09;00
|İsparta Çalışma ve İş Kurumu ¡1 Müdürlüğü
|02.07.2019
|05.07.2019
|2
|25
|20.06.2019
31.07.2019
|02.08.2019-saat :09:00
|İsparta Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü
|06.08.2019
|09.08,2019
|3
|25
|20.06.2019
04.09.2019
|06.09.2019-
saat:09:00
|İsparta Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü
|10.09.2019
|13.09.2019
|4
|25
|20.06.2019
09.10.2019
|11.10.2019-
saat:09:00
|İsparta Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü
|15.10.2019
|18.10,2019
|5
|25
|20.06.2019
06.11.2019
|08.11.2019- saat:09:00
|İsparta Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü
|12.11.2019
|15.11,2019
KATILIMA ŞARTLARI
- Girişimcilik eğitim programına katılmak için; a- Kuruma kayıtlı olmak,
c- Aynı modülü daha önce tamamlamamış olmak,
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Programdan yararlanacaklar, yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre programa katılabilirler.
- İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler.
ISPARTA ÇALIŞIMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ