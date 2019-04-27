Tutku,Penti,Seher Yıldızı,Tutku Elit tekstil ürünleri Akdeniz bölge bayisi Koza Tekstil'in kafeler caddesi şubesi tüm katlarıyla ve kampanyalarıyla 7'den 70'e hizmet veriyor.
0'dan 16 yaşa kadar bebek ve çocuk ürünleri,bay-bayan iç giyim ürünleri,çoraplar,eşofmanlar,pijamalar,mayolar,çeyiz ürünleri ile Isparta'nın giyim AVM'si olan ve her katında farklı iç giyim ve tekstil ürünleri bulunan Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesinde kat dağılımı şu şekildedir;
- Bodrum Kat- Tamamen bayan iç giyimi katagorisi ile donatılmış. (Sütyenler,Toparlayıcı sütyen,Atletli emzirme sütyeni....)
- Giriş Kat- A'dan Z'ye bay bayan çorap çeşitleri bulunmakta.
- 1. Kat- Korseler,haşama,mayolar,havlu,bornoz ve 6'lı saten takımları,fantezi ürünleri bulunmakta.
- 2. Kat- Atletler, basic badi bay bayan çocuk iç giyim ve dantelli modeller yer alıyor.
- 3. Kat- Bay bayan çocuk eşofman,pijama ve tekalt ürünleri var.
- 4. Kat- 0 ila3 yaş arası bebe giyim ürünleri için ayrılmış katagoriler bulunmakta. (Hastane çıkışı,mevlit takımı, beşikler, puset ve hediyelik takımlar.)
- 5.Kat-1 ve 16 yaş gurubu çocuklara hitab eden; eşofman takımları,elbiseler,taytlar,3'lü kot ve gömlek takımları yer almaktadır.