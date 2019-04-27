KOZA TEKSİL'DEN 7 KATLI DEV HİZMET

Bodrum Kat- Tamamen bayan iç giyimi katagorisi ile donatılmış. (Sütyenler,Toparlayıcı sütyen,Atletli emzirme sütyeni....)

Giriş Kat - A'dan Z'ye bay bayan çorap çeşitleri bulunmakta.

1. Kat- Korseler,haşama,mayolar,havlu,bornoz ve 6'lı saten takımları,fantezi ürünleri bulunmakta.

2. Kat- Atletler, basic badi bay bayan çocuk iç giyim ve dantelli modeller yer alıyor.

3. Kat- Bay bayan çocuk eşofman,pijama ve tekalt ürünleri var.

4. Kat- 0 ila3 yaş arası bebe giyim ürünleri için ayrılmış katagoriler bulunmakta. (Hastane çıkışı,mevlit takımı, beşikler, puset ve hediyelik takımlar.)

5.Kat- 1 ve 16 yaş gurubu çocuklara hitab eden; eşofman takımları,elbiseler,taytlar,3'lü kot ve gömlek takımları yer almaktadır.

Mağazada bu katlara ulaşmak için asansör ve her katta görevli bulunmaktadır.

Tutku,Penti,Seher Yıldızı,Tutku Elit tekstil ürünleri Akdeniz bölge bayisi Koza Tekstil'in kafeler caddesi şubesi tüm katlarıyla ve kampanyalarıyla 7'den 70'e hizmet veriyor.0'dan 16 yaşa kadar bebek ve çocuk ürünleri,bay-bayan iç giyim ürünleri,çoraplar,eşofmanlar,pijamalar,mayolar,çeyiz ürünleri ile Isparta'nın giyim AVM'si olan ve her katında farklı iç giyim ve tekstil ürünleri bulunan Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesinde kat dağılımı şu şekildedir;