İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde ilgili; kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sektör temsilcilerinin katıldığı 2019 yılı 2. İl İstihdam Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Ocak ayında gerçekleştirilen ilk oturumda alınan kararlar ile geçtiğimiz Mart ayında yapılan İstihdam Seferberliği toplantısı hedeflenen istihdam rakamlarının değerlendirmeleri yapıldı.Toplantıda bazı açıklamalarda bulunan Vali Ömer Seymenoğlu, toplantının amacının kamu kurum ve kuruluşları, yatırımcılar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası’yla birlikte Isparta’da istihdamın nasıl arttırılabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunmak olduğunu kaydederek, “Bir önceki toplantıdaki amacımızda buydu. Devletimizin aldığı istihdam arttırıcı bazı kararları kamuoyu ile paylaşmıştık bu yeni kararları alanda arkadaşlarımız; uygulayıcıları, sanayicileri ve girişimcileri ziyaret ederek konuyu anlattılar. Şimdi ne kadar yol aldığımızı görerek değerlendireceğiz. Toplantının ikinci oturumunda da üniversiteler ve Milli Eğitim Müdürlüğünce teknik anlamda öğrenci yetiştiren kurumlardan nasıl faydalanabiliriz? Onları çalışma hayatına nasıl dâhil edebiliriz? Sorularına yanıtlar arayacağız.” dedi.Konuşmasında istihdam piyasasında yetişmiş ara eleman bulunamaması konusuna da dikkat çeken Vali Seymenoğlu, “Örneğin işveren kaynakçı istihdam etmek istiyor ancak yeterli sayıda kaynakçı bulamıyor. Alanda ne tür işlere ihtiyaç varsa onların daha çok planlamasını yapıp önünü açmamız lazım. İş arayan vatandaşlarımızın bu toplantıda alınan kararları yakından takip etmesi lazım, hangi iş kollarında eksik varsa kendilerini o yönde yetiştirmeleri, gayret sarf etmeleri lazım.” dedi.Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz ise Isparta iş gücü ve istihdam verilerini paylaşarak İstihdam Seferberliği kapsamında hedeflenen işe yerleştirme sayıları ile yine aynı toplantı kapsamında açıklanan işveren ve işçilere sağlanan Pasif İş Gücüne ilişkin verileri aktardı.Buna göre 14 Mart 2019’da yapılan İstihdam Seferberliği toplantısında; hedeflenen 7.000 ek istihdama karşılık Mart ayı sonu itibariyle 1.939 işe yerleştirme gerçekleştiği, Pasif İş Gücü Programları kapsamında işsizlik ödeneği alan 1.972 kişi ve Yarım Çalışma ödeneği alan 33 kişi olduğu açıklandı.