Belediye Basın Bülteni



Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcılığı ve daire müdürlüklerinde ilk görev değişikliğini yaptı. Buna göre; Belediye Başkan Yardımcısı ve Kültür- Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan, bu görevlerinden alınarak Müze biriminde görevlendirildi. Başkan Başdeğirmen, Meclis Üyesi ve Eski Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün'ü Başkan Yardımcısı olarak atadı.

İnsan Kaynakları (Personel) Müdürü ve Özel Kalem Müdürü Ali Tulum bu görevlerinden alınarak Fen İşleri Müdürlüğü'ne memur olarak görevlendirilirken,

İnsan Kaynakları (Personel) Müdürü olarak Yaşar Sağdıç görevlendirildi.

İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Uyar bu görevinden alınarak, Fen İşleri Müdürlüğü'ne memur olarak görevlendirildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ise Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan Adnan Coşkunsu getirildi.

Fen İşleri Müdürü olarak da Halil Kadan görevlendirildi.

